Звезды
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герои Сегодня ❗ Угроза котла на Донбассе 💥 Ракетные обстрелы ⚠ Бензиновый кризис

Eurovision 2022

Рианна родила

Реалити Сассекских

Stefania по-литовски

Степан в Каннах

Брежнева и фуры
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Наоми Кэмпбелл проводит время с разведенным миллиардером (фото)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
31 мая, 11:55
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Сети предполагают, что у британской супермодели появился очередной ухажер, состояние которого оценивают в 8,9 миллиарда долларов
Наоми Кэмпбелл засветилась в компании миллиардера Эрнесто Бертарелли
Наоми Кэмпбелл засветилась в компании миллиардера Эрнесто Бертарелли / Фото: Коллаж: Сегодня

52-летняя Наоми Кэмпбелл всячески пытается скрывать свою личную жизнь от публики. Несмотря на то, что в прошлом году икона 90-х впервые стала мамой, она до сих пор не назвала имя отца своей дочери.

На днях папарацци неожиданно подловили звезду подиума под ручку с 56-летним итальянским миллиардером Эрнесто Бертарелли на Гран-при "Формулы-1" в Монако. Появление Наоми в компании предпринимателя наделало много шума в Сети. Как сообщает Daily Mail, есть большая вероятность того, что между Кэмпбелл и бизнесменом романтические отношения!

Реклама

Наоми с миллиардером на гонке "Формулы-1"
Наоми с миллиардером на гонке "Формулы-1" / Фото: Getty Images

На фото видно, как модель и миллиардер мило шли под ручку и разговаривали. На гонки Наоми Кэмпбелл надела белое длинное платье, дополнив образ кроссовками Nike.

Супермодель и бизнесмена подловили в Монако
Супермодель и бизнесмена подловили в Монако / Фото: Getty Images

Реклама

Наоми на Гран-при Монако
Наоми на Гран-при Монако / Фото: Getty Images

Что известно об Эрнесте Бертарелли?

Потенциальный избранник Наоми является главой Фонда Бертарелли, занимающегося охраной морской среды. Был владельцем унаследованной от отца биотехнологической компании Serono, которую он с сестрой в 2007 году продал за 13 млрд долларов. Кроме того, известно, что бизнесмен является двукратным обладателем Кубка Америки, завоеванным в составе швейцарской компании яхтинга.

Как мы уже отметили, состояние миллиардера на сегодняшний день оценивают в 8,9 млрд долларов.

Реклама

С 2000 года Эрнесто состоял в браке с победительницей конкурса красоты "Мисс Великобритания-1988" Кристи Бертарелли. Однако в 2021 году супруги развелись. Экс-жена предпринимателя получила после разрыва более 440 млн долларов – это сделало ее самой богатой разведенной женщиной в Британии.

Эрнесто с экс-женой. Фото: Getty Images

Отметим, что у самой Наоми была довольно бурная личная жизнь. Она встречалась с басистом группы U2 Адамом Клейтоном. Крутила роман с экс-менеджером команды Renault гонок "Формулы-1" Флавио Бриатором.

В начале 2000-х СМИ сообщали, что Наоми Кэммбел находится в отношениях с российским олигархом Владиславом Дорониным.

А в 2017-м ходили слухи, что Кэмпбелл влюбилась в 61-летнего египетского мультимиллионера Луиса Камиллери.

Напомним, недавно Наоми Кэмпбелл подловили с маленькой дочерью на прогулке. В их компании тогда тоже засветился красавец-незнакомец.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Hot News
Готов усыновить ребенка!
Даниэль Салем

"Я решил, что хочу удочерить одну из девочек, которая потеряла родителей"

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять