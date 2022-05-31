Наоми Кэмпбелл проводит время с разведенным миллиардером (фото)

52-летняя Наоми Кэмпбелл всячески пытается скрывать свою личную жизнь от публики. Несмотря на то, что в прошлом году икона 90-х впервые стала мамой, она до сих пор не назвала имя отца своей дочери.
На днях папарацци неожиданно подловили звезду подиума под ручку с 56-летним итальянским миллиардером Эрнесто Бертарелли на Гран-при "Формулы-1" в Монако. Появление Наоми в компании предпринимателя наделало много шума в Сети. Как сообщает Daily Mail, есть большая вероятность того, что между Кэмпбелл и бизнесменом романтические отношения!
На фото видно, как модель и миллиардер мило шли под ручку и разговаривали. На гонки Наоми Кэмпбелл надела белое длинное платье, дополнив образ кроссовками Nike.
Что известно об Эрнесте Бертарелли?
Потенциальный избранник Наоми является главой Фонда Бертарелли, занимающегося охраной морской среды. Был владельцем унаследованной от отца биотехнологической компании Serono, которую он с сестрой в 2007 году продал за 13 млрд долларов. Кроме того, известно, что бизнесмен является двукратным обладателем Кубка Америки, завоеванным в составе швейцарской компании яхтинга.
Как мы уже отметили, состояние миллиардера на сегодняшний день оценивают в 8,9 млрд долларов.
С 2000 года Эрнесто состоял в браке с победительницей конкурса красоты "Мисс Великобритания-1988" Кристи Бертарелли. Однако в 2021 году супруги развелись. Экс-жена предпринимателя получила после разрыва более 440 млн долларов – это сделало ее самой богатой разведенной женщиной в Британии.
Отметим, что у самой Наоми была довольно бурная личная жизнь. Она встречалась с басистом группы U2 Адамом Клейтоном. Крутила роман с экс-менеджером команды Renault гонок "Формулы-1" Флавио Бриатором.
В начале 2000-х СМИ сообщали, что Наоми Кэммбел находится в отношениях с российским олигархом Владиславом Дорониным.
А в 2017-м ходили слухи, что Кэмпбелл влюбилась в 61-летнего египетского мультимиллионера Луиса Камиллери.
Напомним, недавно Наоми Кэмпбелл подловили с маленькой дочерью на прогулке. В их компании тогда тоже засветился красавец-незнакомец.
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