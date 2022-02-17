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Неузнаваемая! Поклонники шокированы новым видом Анджелины Джоли

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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17 февраля, 17:30
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На днях популярная актриса появилась в Сенате США. После чего она стала объектом обсуждений в Сети
Анджелина Джоли испугала публику своей болезненной худобой.
Анджелина Джоли испугала публику своей болезненной худобой. / Фото: Getty Images

Анджелину Джоли всегда считали секс-символом – ее внешность, фигура и подача всегда завораживали. Вероятно, дочь Шайло решила подражать звездной маме. Однако в последнее время фаны просто не узнают своего кумира! Актриса заметно изменилась внешне.

Не давно Анджелина пришла в Капитолий, чтобы поддержать закон о борьбе с насилием против женщин.

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Актриса считает, что это поможет спасти миллионы страдающих женщин. Вместе со звездой была ее дочь Захара.

Джоли с дочерью.
Джоли с дочерью. / Фото: Getty Images

Однако публика обратила не столько внимание на заявления Джоли, сколько на ее вид. Актриса прям заставляет фанов тревожиться из-за своей болезненной худобы!

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Анджелина Джоли выступала в Капитолии.
Анджелина Джоли выступала в Капитолии. / Фото: Getty Images

Анджелина Джоли
Анджелина Джоли / Фото: Getty Images

Для выхода Анджелина Джоли выбрала сдержанный классический look – черный жакет и платье. К образу звезда добавила туфельки-лодочки и бусы.

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Анджелина Джоли выступила за закон против насилия.
Анджелина Джоли выступила за закон против насилия. / Фото: Getty Images

Отметим, что речь Джоли получилась очень эмоциональной, и в какой-то момент она едва сдерживала слезы. Особенно актриса растрогалась, когда говорила о детях, "которые сейчас напуганы и страдают", а также о тех жертвах, которые погибли из-за недоработанного закона.

Почему Анджелина Джоли не такая, как раньше?

Бывшая любимая Брэда Питта всегда была обладательницей подтянутого тела и женственных форм. Однако несколько лет назад на фоне стресса она начала быстро терять вес и так, что в итоге получила анорексию! Чрезмерная худощавость совсем не украсила ее – у Анджелины появился болезненный истощенный вид.

Джоли до и после похудения
Джоли до и после похудения / Фото: Getty Images

Хоть актриса и признавалась, что борется с болезнью, однако пока результаты не слишком заметны для фанатов.

Напомним, ранее появились новые подробности о личной жизни Анджелины Джоли. В окружении звезды рассказали, что после развода с Брэдом Питтом, у нее теперь новые отношения.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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