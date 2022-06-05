"Невероятно эгоцентричная!" Викторию Бекхэм пристыдили за поздравления Елизаветы II (фото)

В этом году в Великобритании празднуют 70-летие правления Елизаветы II. Ее Величество получает поздравления из разных уголков мира. В частности, поздравила монархиню дизайнер Виктория Бекхэм.
В Instagram икона стиля опубликовала серию коллажей, сравнив себя с королевой и поблагодарив ее за вдохновение.
70 лет вдохновения для многих! В том числе и для меня, разумеется! Поздравляем Ее Величество Королеву с Платиновым юбилеем, какое достижение, – написала Бекхэм.
Вот Виктория Бекхэм воображает себя на королевском троне.
А здесь она в подростковом возрасте обнимает собачку так же как и Ее Величество.
Также звезда сравнила свои фото с снимками королевы, где они обе с чашкой кофе или игристым напитком, за компьютером и в очках.
Светская львица объяснила, что Елизавета II вот уже 70 лет вдохновляет многих людей, в том числе и ее. Посыл Виктории понятен, но некоторых фолловеров возмутило то, что Бекхэм так сравнила себя с самой королевой:
- Неуместно публиковать такое о себе
- Как ты сравниваешь себя с настоящей королевой?
- Не сравнивайте себя с такими фотографиями. Это не ваше место, и никогда не будет.
- Такой нарциссический пост! Разве можно поздравлять кого-то другого, обращая внимание на себя? Невероятно эгоцентричная!
- На самом деле это не о вас – немного удивительно, что вы почувствовали необходимость это сделать.
Напомним, что в Букингемском дворце королеву поздравил с юбилеем культовый британский персонаж медвежонок Паддингтон!
Ранее мы сообщали, что Ким Кардашьян не прошла фэйсконтроль у королевских представителей – телезвезду не пустили на юбилей Ее Величества, хоть она и специально приехала в Лондон.
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