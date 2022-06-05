"Невероятно эгоцентричная!" Викторию Бекхэм пристыдили за поздравления Елизаветы II (фото)

Звезда решила оригинально поздравить британскую монархиню с Платиновым юбилеем ее правления, но что-то пошло не так

Виктория Бекхэм нарвалась на критику после поста-поздравления королеве / Фото: international.victoriabeckham.com

В этом году в Великобритании празднуют 70-летие правления Елизаветы II. Ее Величество получает поздравления из разных уголков мира. В частности, поздравила монархиню дизайнер Виктория Бекхэм.

В Instagram икона стиля опубликовала серию коллажей, сравнив себя с королевой и поблагодарив ее за вдохновение.

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70 лет вдохновения для многих! В том числе и для меня, разумеется! Поздравляем Ее Величество Королеву с Платиновым юбилеем, какое достижение, – написала Бекхэм.

Вот Виктория Бекхэм воображает себя на королевском троне.

Виктория Бекхэм/ королева Елизавета II / Фото: international.victoriabeckham.com

А здесь она в подростковом возрасте обнимает собачку так же как и Ее Величество.

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Икона стиля и монархиня с песиками / Фото: international.victoriabeckham.com

Также звезда сравнила свои фото с снимками королевы, где они обе с чашкой кофе или игристым напитком, за компьютером и в очках.

Виктория и Елизавета II с чашкой кофе / Фото: international.victoriabeckham.com

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Виктория и Елизавета II с бокалом / Фото: international.victoriabeckham.com

Виктория Бекхэм и Ее Величество за компьютером / Фото: international.victoriabeckham.com

Дизайнер и королева в очках / Фото: international.victoriabeckham.com

Светская львица объяснила, что Елизавета II вот уже 70 лет вдохновляет многих людей, в том числе и ее. Посыл Виктории понятен, но некоторых фолловеров возмутило то, что Бекхэм так сравнила себя с самой королевой:

Неуместно публиковать такое о себе

Как ты сравниваешь себя с настоящей королевой?

Не сравнивайте себя с такими фотографиями. Это не ваше место, и никогда не будет.

Такой нарциссический пост! Разве можно поздравлять кого-то другого, обращая внимание на себя? Невероятно эгоцентричная!

На самом деле это не о вас – немного удивительно, что вы почувствовали необходимость это сделать.

Скриншот Instagram

Напомним, что в Букингемском дворце королеву поздравил с юбилеем культовый британский персонаж медвежонок Паддингтон!

Ранее мы сообщали, что Ким Кардашьян не прошла фэйсконтроль у королевских представителей – телезвезду не пустили на юбилей Ее Величества, хоть она и специально приехала в Лондон.