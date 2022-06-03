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Невестка Олега Янковского отреклась от Украины? Оксана Фандера сделала неоднозначное заявление

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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3 июня, 15:51
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На днях российская актриса Оксана Фандера, родившаяся в Одессе, отважилась выразить свою солидарность с Украиной. Но вскоре она неожиданно оправдалась за свои действия
Оксана Фандера считает, что ее действия неправильно понимают
Оксана Фандера считает, что ее действия неправильно понимают / Фото: kino-teatr.ru

Совсем недавно невестка Олега Янковского опубликовала в соцсети фото своего балкона, на котором висит большой желто-синий флаг и процитировала стихотворение поэтессы Рады Морской, посвященное его родной Одессе. И вот сейчас актриса заявила, что ее текст и фото неправильно трактовали!

Скриншот Telegram

Вероятно, на Оксану Фандеру нажали рашисты и пропагандисты, которые после публикации звезды взялись хейтить ее. Так или иначе в Telegram актриса заявила, что не может выдержать неправильное толкование своих действий. Также Фандера отметила, что из-за заблуждения публики вынуждена закрыть доступ к комментариям.

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В силу сложившихся обстоятельств, то есть эмоций, которые переполняют всех и каждого неравнодушного человека, независимо от человеческой, гражданской и политической позиции, в силу того, что некоторые горячие головы наотмашь бьют словесно несогласных с ними, и получают в ответ такую же агрессию, в силу того, что защищая свою позицию, люди, в запале забывают о том, что "высшее милосердие – это милосердие к немилосердным", я, прислушавшись к совету одного из комментируюших, вынуждена закрыть комментарии. Сама мысль о том, что мои действия — текст и фото, способны быть так неверно истолкованными, что вызывают у людей не Свет, а тьму, внутреннюю тьму, для меня невыносима, – отметила Фандера.

Также звезда написала выражение: "Дай яблоку созреть". Вероятно, артистка намекала на зазомбированных пропагандой россиян, которые слепо поддерживают Путина, но рано или поздно к ним придет осознание. По словам звезды, у каждого срок этого созревания разный.

Кроме того, Фандера опубликовала фото на фоне моря (возможно, это Одесса).

Скриншот Telegram

Сто дней после детства. 03.06.22, – подписала актриса, намекая, что сегодня, 3 июня, сто дней войны РФ против Украины.

Напомним, ранее известный российский актер Александр Филиппенко показался в вышитой сорочке и поделился воспоминаниями о Киеве.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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