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Ника Белоцерковская: Таро показали смерть императора и победу Украины

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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10 мая, 22:24
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Российская журналистка Ника Белоцерковская в интервью Наталье Влащенко дала свой эзотерический прогноз событиям в Украине и уверила, что скоро украинцев ждет победа
Ника Белоцерковская видит победу Украины в войне
Ника Белоцерковская видит победу Украины в войне / Фото: instagram.com/belonika

Российская журналистка и блоггер Ника Белоцерковская призналась, что изучает эзотерику и сделала свои прогнозы относительно событий. Об этом она рассказала в интервью Наталье Влащенко на YouTube-канале "Україна24".

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Белоцерковская призналась, что изучает эзотерику. Тем не менее, чем по этому поводу восхищен Путин, она не знает. Однако считает, что вряд ли это – о "свете".

Мы все знаем историю, что при дворе каждого царя были персональные колдуны. Учитывая результат, вряд ли это что-то светлое. То, что сейчас происходит между Россией и Украиной, это, конечно, абсолютный и кристаллический ад. Как назвать человека, который его устроил и все это вытащил на поверхность? – говорит журналистка.

Белоцерковская также рассказала, что сейчас многое интересуется тем, как Муссолини и Гитлер отправляли огромные экспедиции на Тибет. По ее мнению, у этой войны не будет "прямого конца".

Если рисовать новое таро, там нет обезьяны с ядерной боеголовкой. Эти карты родом из XV-XVI столетия, там многого не хватает. Однако Украина одержит победу, и у меня постоянно выпадает "смерть императора". Ожидать осталось недолго, – прогнозирует Белоцерковская.

Как человек, который был пионершей, Белоцерковская воспринимает поколение детей, которых сейчас прорабатывает пропаганда как "нечто ужасное". Простить кремлевскому диктатору поколение этих детей, как россиян, так и украинцев, невозможно.

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С обеих сторон, ведь у одних он отнял будущее, у других дом, – резюмировала журналистка.

Раньше DZIDZIO рассказал о мистическом сне, который приснился ему накануне войны.

Мария Коробова
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