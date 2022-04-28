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Николаев защитил Галкина и Пугачеву, которых атаковал рупор Кремля: "вы прекрасная семейная пара!"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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28 апреля, 18:26
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В последние дни власти и пропагандисты РФ не дают покоя мужу Примадонны
Игорь Николаев не отвернулся от Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Игорь Николаев не отвернулся от Аллы Пугачевой и Максима Галкина / Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music, instagram.com/_fan_maxgalkinru

Максим Галкин и Алла Пугачева не стали поддерживать кровавый путинский режим, когда Россия напала на Украину. И пока Примадонна не решается публично выражаться, ее муж прямо говорит о зверствах российских солдат в Украине. За правдивую позицию у юмориста уже забирают работу у РФ и атакуют недальновидные пропагандисты, которые называют его "геем, женившимся на пожилой женщине" .

Игорь Николаев после скандального заявления пропагандистки Симоньян решил заступиться за своих друзей и кумовьев, которые сейчас находятся в Израиле.

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В Instagram артист написал, что Пугачева и Галкин – прекрасная семейная пара, которую он очень любит и уважает. Также музыкант опубликовал фото звездных супругов.

Я и моя семья свидетельствуем свою любовь и искреннюю симпатию к нашим друзьям, замечательной семейной паре – Алла Пугачёва и Максим Галкин. Каждый раз, находясь в их гостеприимном доме, и принимая их в своём, мы наслаждались общением и их любовью друг к другу. Центр их семейной вселенной – это Гарик и Лиза, прекрасные, скромные и талантливые дети. Я с огромной радостью принял предложение стать крёстным отцом Лизочки, обожаю Гарика, и желаю этой прекрасной дружной семье счастья, здоровья и благополучия, где бы они ни находились! Наша семья вас любит и, конечно, с нетерпением ждём встречи! – заявил Игорь Николаев в своем посту.

Фолловеры Николаева по-разному оценили его поддержку:

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  • Респект и уважение.
  • Не дождетесь. Пусть посидят 50 лет за границей, там веселят народ.
  • И мы также обожаем эту семью!.
  • Пусть сидят за своим бугром.
Скриншот Instagram

Ранее в защиту Примадонны и Галкина стала еще одна их подруга Лайма Вайкуле. Певица назвала высказывание Симоньян о паре "банальным словесным поносом".

Отметим, что на днях журналист Дмитрий Гордон объяснил, почему только сейчас Галкин начал активно и открыто говорить о преступлениях России.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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