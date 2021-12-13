Николай Басков ищет любовь на сайте знакомств: Поступали непристойные предложения

"Натуральный блондин" уже долгие годы находится в статусе завидного холостяка, но он не теряет надежды встретить свою судьбу. Для этого артист даже пошел на отчаянный шаг

Николай Басков рассказал, как зарегистрировался на сайте знакомств. / Фото: instagram.com/nikolaibaskov

После того, как Николай Басков накрасил ногти и набил тату, он решил заполнить свое сердце, за которое в свое время боролись Анастасия Волочкова и Оксана Федорова. Для поисков женщины певец...зарегистрирован на сайте знакомств! Впрочем, звезде там не удалось найти любимую.

Вдохновился идеей виртуального знакомства Басков, когда был ведущим на свадьбе пары, познакомившейся именно в Сети, пишет "СтарХит ".

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Они оба из хороших культурных семей, но нашли там свое счастье, – рассказал певец.

Тогда же Николай Басков призвал не бояться и не стесняться каких-либо способов, которые позволят наладить личную жизнь: "Надо просто уверенно двигаться навстречу своей судьбе".

Однако его опыт виртуального знакомства оказался неудачным. По словам артиста, ему просто никто не поверил, что это настоящий Басков, а не фейк.

Также артист поделился, что часто получает довольно непристойные предложения в директе в Instagram, после того как зарегистрировался на сайте знакомств.

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Напомним, с 2001 по 2007 год певец состоял в браке с дочерью своего продюсера Светланой Шпигель, которая родила ему сына Бронислава. После развода с первой женой он ни разу не женился. Хотя артист признается, что хотел бы создать полноценную семью, но сейчас ему трудно построить новые отношения.

Кстати, в этом году Николай Басков с размахом отметил свое 45-летие. В честь дня рождения артист устроил вечеринку, на которую позвал звездных друзей, в тому числе, Аллу Пугачеву и Таисию Повалий.