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Николай Басков ищет любовь на сайте знакомств: Поступали непристойные предложения

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
13 декабря, 15:28
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"Натуральный блондин" уже долгие годы находится в статусе завидного холостяка, но он не теряет надежды встретить свою судьбу. Для этого артист даже пошел на отчаянный шаг
Николай Басков рассказал, как зарегистрировался на сайте знакомств.
Николай Басков рассказал, как зарегистрировался на сайте знакомств. / Фото: instagram.com/nikolaibaskov

После того, как Николай Басков накрасил ногти и набил тату, он решил заполнить свое сердце, за которое в свое время боролись Анастасия Волочкова и Оксана Федорова. Для поисков женщины певец...зарегистрирован на сайте знакомств! Впрочем, звезде там не удалось найти любимую.

Вдохновился идеей виртуального знакомства Басков, когда был ведущим на свадьбе пары, познакомившейся именно в Сети, пишет "СтарХит ".

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Они оба из хороших культурных семей, но нашли там свое счастье, – рассказал певец.

Тогда же Николай Басков призвал не бояться и не стесняться каких-либо способов, которые позволят наладить личную жизнь: "Надо просто уверенно двигаться навстречу своей судьбе".

Однако его опыт виртуального знакомства оказался неудачным. По словам артиста, ему просто никто не поверил, что это настоящий Басков, а не фейк.

Также артист поделился, что часто получает довольно непристойные предложения в директе в Instagram, после того как зарегистрировался на сайте знакомств.

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Напомним, с 2001 по 2007 год певец состоял в браке с дочерью своего продюсера Светланой Шпигель, которая родила ему сына Бронислава. После развода с первой женой он ни разу не женился. Хотя артист признается, что хотел бы создать полноценную семью, но сейчас ему трудно построить новые отношения.

Кстати, в этом году Николай Басков с размахом отметил свое 45-летие. В честь дня рождения артист устроил вечеринку, на которую позвал звездных друзей, в тому числе, Аллу Пугачеву и Таисию Повалий.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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