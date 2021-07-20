Николай Носков триумфально вернулся на сцену в инвалидном кресле – зрители аплодировали стоя

Знаменитый артист, исполнитель хита "Это здорово" Николай Носков после вновь вышел на сцену и прослезился от встречи с поклонниками

Николай Носков / Фото: Telegram-канал zvezdach_mag

Знаменитый певец, музыкант и бывший участник группы "Парк Горького" Николай Носков, который перенес инсульт в 2018 году, выступил на закрытии музыкального фестиваля "Славянский базар" в Витебске, в Беларуси. Сидя в инвалидном кресле, певец спел свои знаменитые песни "На меньшее я не согласен" и "Я люблю тебя, это здорово". Гости приветствовали певца стоя и громко аплодировали.

Как пишет Telegram-канал "Звездач", хоть из-за перенесенного инсульта Николай и не может стоять, но периодически он поднимался на ноги, опираясь на трость. Однако зрители увидели, что выступление далось ему непросто: речь Николая Носкова не до конца восстановилась.

Во время выступления и сам Николай Носков, и его поклонники прослезились от эмоций.

В комментариях к выступлению певца множество душевных отзывов его поклонников:

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"Низкий поклон, великий артист"

"Николай, вы – сила воли!"

"Браво!"

"Вживую, восхищаюсь!"

"Плачу"

Напомним, что четыре года назад Николай Носков перенес ишемический спинальный инсульт. Врачи провели операцию по удалению тромба из шейного отдела позвоночника. Артист до сих пор не восстановился – у него парализована правая часть тела.

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