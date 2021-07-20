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Николай Носков триумфально вернулся на сцену в инвалидном кресле – зрители аплодировали стоя

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
20 июля, 14:49
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Знаменитый артист, исполнитель хита "Это здорово" Николай Носков после вновь вышел на сцену и прослезился от встречи с поклонниками
Николай Носков
Николай Носков / Фото: Telegram-канал zvezdach_mag

Знаменитый певец, музыкант и бывший участник группы "Парк Горького" Николай Носков, который перенес инсульт в 2018 году, выступил на закрытии музыкального фестиваля "Славянский базар" в Витебске, в Беларуси. Сидя в инвалидном кресле, певец спел свои знаменитые песни "На меньшее я не согласен" и "Я люблю тебя, это здорово". Гости приветствовали певца стоя и громко аплодировали.

Как пишет Telegram-канал "Звездач", хоть из-за перенесенного инсульта Николай и не может стоять, но периодически он поднимался на ноги, опираясь на трость. Однако зрители увидели, что выступление далось ему непросто: речь Николая Носкова не до конца восстановилась.

Во время выступления и сам Николай Носков, и его поклонники прослезились от эмоций.

В комментариях к выступлению певца множество душевных отзывов его поклонников:

В тренде
  • "Низкий поклон, великий артист"
  • "Николай, вы – сила воли!"
  • "Браво!"
  • "Вживую, восхищаюсь!"
  • "Плачу"

Напомним, что четыре года назад Николай Носков перенес ишемический спинальный инсульт. Врачи провели операцию по удалению тромба из шейного отдела позвоночника. Артист до сих пор не восстановился – у него парализована правая часть тела.

Ранее мы рассказали, как участница от Украины на Славянском базаре-2021 пыталась покорить российский шоубиз.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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Маша, простите, мы с вами контрактов никаких не подписывали. В какой-то момент мне было интересно дать вам интервью, потом в какой-то момент могло стать неинтересно, потом мне снова может стать интересно. Я не вам подыгрываю, я себе подыгрываю. Надо мне – я буду это делать, не надо – не буду.

Алексей Дурнев телеведущий и блогер
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