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Никому ничего не спускает: Кушанашвили рассказал о мести Пугачевой священнику, который ее оскорбил

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22 марта, 11:10
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Скандальный журналист прокомментировал недавнюю перепалку священника Ткачева и Аллы Пугачевой
Священнику придется ответить за свои слова
Священнику придется ответить за свои слова / Фото: открытые источники

Рашисты продолжают распинать тех звезд, которые имеют антивоенную позицию и уехали из РФ, не поддерживая кровавый путинский режим. Но каждый по итогу ответит за свои слова и поступки. И пока что на неправоту указывает опальный журналист Отар Кушанашвили.

Напомним, после того как Алла Пугачева и Максим Галкин уехали из РФ, на них посыпалась существенная критика (Галкин же стал одним из первых, кто осудил российское вторжение). Сергей Соседов им придумывал наказания, а священник Андрей Ткачев – священник РПЦ, который сам родом из Львова, но бежал из Украины после Революции Достоинства в Россию, – радовался и едва ли не проклятья посылал в адрес известного семейства. Видео, где он говорит, что без Пугачевой очистился воздух, стал причиной реакции для Аллы Борисовны.

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И по словам Отара Кушанашвили, священник еще ощутит на себе гнев Пугачевой, ведь она слов на ветер не бросает и точно готовит месть. Он также заметил, что священник не должен публично высказываться так о людях.

Я же знаю ее. Она — вендетта! В город приехал шериф! Она режиссер фильма "Ад приходит в город жаб", четвертая серия. Она никому ничего не спускает! Она говорит: "Я вернусь и опрокину ваши представления — сбегала я из страны или нет. Я найду тебя, богохульник!"

— заявил журналист в эфире своего YouTube-шоу "Каково?!"

Так что о продолжении публичных разборок мы еще услышим.

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Напомним, 24 февраля, когда Россия напала на Украину, Отар Кушанашвили поддержал Украину.

А после записал видео, где озвучил свои переживания об украинцах, которые в 2022-м году вынуждены прятаться в бомбоубежищах. Открыто намекая на Путина, он назвал его шизофреником, сатрапом и х**сосом.

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Также сейчас обсуждают: Не знающая иностранных языков российская актриса Мария Голубкина никому не нужна за границей.

А мы продолжаем верить в ЗСУ и скорую победу!

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Константин Мрочко – известный в ВСУ танкист-виртуоз, который в 2015-м вывел колонну через минное поле в Дебальцево. И в 2022-м, когда враг пришел на нашу землю, он пошел ее защищать. В жестокой битве под Киевом, уничтожив множество техники захватчиков, Костя погиб, ему было 38. Герой Украины. Посмертно.

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Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
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