Noize MC и Монеточка за Украину! Российские музыканты проведут концерты в поддержку украинцев

Российские музыканты, не поддержавшие военное вторжение в Украину, продолжают проводить благотворительные мероприятия для помои украинцам

Noize MC и Монеточка проведут благотворительные концерты для помощи Украине / Фото: instagram.com/noizemc

Российский рэпер Noize MC стал одним из тех исполнителей, кто не поддержал Путина и его военное вторжение на территорию Украины. Музыкант уже выступил на одном из митингов в Берлине.

А сейчас вместе с российской певицей Монеточкой готовит несколько благотворительных концертов в поддержку украинского народа. Об этом музыкант сообщил в своих соцсетях.

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Мы, российские музыканты Noize MC и Монеточка, выступаем против чудовищной и бесчестной войны, развязанной российскими властями против Украины. Мы считаем своим долгом не только открыто заявлять о своем несогласии, но и помогать тем, чья жизнь была перечеркнута войной, – написал в своем Instagram Noize MC.

По словам рэпера, все средства, собранные во время концертов, исполнители перенаправят в благотворительные фонды для медицинской, продовольственной, правозащитной и прочей гуманитарной помощи мирным жителям Украины.

Концерты Noize MC и Монеточки пройдут в Риге и Вильнюсе 7 и 10 апреля.

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Напомним, что благодаря своей акции RUSSIANS AGAINST WAR российский рэпер Oxxxymiron смог собрать более 53 тысяч долларов для Украины.

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