Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Наступление на Луганщине 📢 Ракетные обстрелы 📺 Пояснює Панюта Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Noize MC знал: Белгород попадет под ракетный обстрел. Откуда? (видео)

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 июля, 16:04
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Российский рэп-исполнитель сделал неожиданное заявление во время своего выступления. Зал поддержал музыканта овациями
Noize MC высказался о ракетном обстреле Белгорода
Noize MC высказался о ракетном обстреле Белгорода / Фото: ТАСС, instagram.com/noizemc

С первых дней полномасштабной войны в Украине Noize MC выступает в поддержку украинского народа. Сейчас исполнитель дает концерты по всему миру, где высмеивает путинскую власть и российское общество.

На вчерашнем концерте в Ташкенте Иван Алексеев(настоящее имя артиста) высказался о взрывах в российском городе Белгород.

Реклама

Когда из Белгорода полетели ракеты, я знал, что они вернуться. Сегодня, к сожалению, это произошло. Мой любимый родной город обстреляли. Что я чувствую по этому поводу? Ровно то же самое, что я чувствовал, когда обстреливали Киев, Харьков, Мариуполь...когда я узнавал новости про Ирпень и Бучу...Война омерзительна, у нее нечеловеческое лицо. И она должна закончится! Она должна была закончится, черт возьми, так и не начавшись, – сказал со сцены Noize MC.

Зрители поддержали позицию музыканта и после его слов стали скандировать лозунг: "Нет войне!".

После выступления Алексеев поделился видео с концерта в своем Instagram, где в комментариях его также поддержали сотни фолловеров.

Реклама

Напомним, что Noize MC вместе с российской исполнительницей Монеточкой в первые дни войны организовали тур по Европе в поддержку Украины. Средства собранные на концертах они передали на помощь украинскому народу.

Ранее украинские знаменитости отреагировали на рашистский обстрел торгового центра в Кременчуге.

Реклама

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Hot News
Очередной удар по Киеву!
Андрей Бедняков

"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять