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"Новая" Адель снялась для двух обложек Vogue и объяснила, почему молчала о похудении и разводе (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
8 октября, 09:54
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Совсем скоро Адель представит свою первую за шесть лет песню. Накануне камбэка звезда украсила сразу две обложки Vogue – британского и американского, а в интервью ответила на главные вопросы, которые у публики накопились за долгое время
Адель украсила две обложки Vogue
Адель украсила две обложки Vogue / Фото: instagram.com/britishvogue

Фото Адель и для британского, и для американского выпусков глянца делали в Нью-Йорке. Певицу снимала Стивен Майзел и Аласдер Маклеллан. Это первое появление Адель на обложках за несколько лет.

Впрочем, это касается и ее интервью. Самые интересные признания британской звезды мы собрали в этом материале.

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Адель о похудении

Это было из-за моих переживаний. Тренируясь, я чувствовала себя лучше. Речь не шла о похудении, а больше о том, чтобы стать сильнее и уделять себе как можно больше времени каждый день без телефона. Я очень пристрастилась к этому. Я тренируюсь два или три раза в день. И я делаю это с тренерами. Для многих это невыполнимо.

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Адель об Инстаграм

Люди шокированы, потому что я с ними не поделилась "своим путешествием". Они привыкли, что все все документируют в Инстаграм. Я сделала это для себя и ни для кого другого. Так зачем мне делиться этим? Я не считаю это увлекательным.

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Адель о разводе

Я просто делала что-то и была недовольна. Никто из нас не сделал ничего плохого. Ни один из нас не обидел друг друга или что-то в этом роде. Это было вроде: "Я хочу, чтобы мой сын видел меня действительно любящей и любимой. Для меня это действительно важно".

Адель призналась, что не знала, как объяснить своему сыну Анджело, почему родители разводятся. И все еще не знает.

У него так много простых вопросов, на которые я не могу ответить, потому что не знаю ответа, – говорит певица.

Напомним, что весной 2019 года стало известно, что Адель разводится с Саймоном Коннекки, с которым воспитывает общего ребенка. Спустя почти два года экс-супруги смогли договориться и прийти к общему соглашению относительно раздела имущества.

Кто из звезд заедает стресс, а не тренируется, смотрите в сюжете:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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