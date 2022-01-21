Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией 💥 Телефонные террористы 😷 Новая вспышка COVID-19 💼 Суд над Порошенко

Умер Гаспар Ульель

Наследники Хепберн

Сестры Брежневой

Секрет Джей Ло

Сыновья в платьях

Женщины Ван Дамма
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Новая участница Artik & Asti – Севиль Велиева. Кто она и что о ней известно

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 января, 13:09
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Анна Дзюба покинула группу Artik & Asti после 10 лет существования коллектива. Вместо нее с Артемом Умрихиным будет петь Севиль Велиева
Кто стала новой участницей Artik & Asti вместо Анны Дзюбы?
Кто стала новой участницей Artik & Asti вместо Анны Дзюбы? / Фото: instagram.com/sevilofficial_

Мы уже писали о том, что Артем Умрихин – основатель Artik & Asti и автор песен – думает об уходе Анны Дзюбы из группы. В прошлом году мы узнали, что артистка решила выступать сольно.

Сегодня поклонники Artik & Asti услышали новую песню, которая называется "Гармония", а также официально познакомились с новой участницей группы.

Реклама

Умрихин признался – первое время, после ухода Анны Дзюбы, он думал, что группе конец. Но ему посчастливилось встретить Севиль.

Если честно, я думал, что группе конец, потому что даже при самом оптимистичном прогнозе, я оценивал сроки на поиск вокала в 4-6 месяцев... Каким-то чудесным образом и стечением обстоятельств мне попалась видеозапись Севиль, с исполнением нашей песни "Чувства"... Сразу скажу, Севиль это не Асти! Просто воспринимайте название группы Artik & Asti как название любой другой группы, такое же как и А-Студио, Время и Стекло, Виа Гра и тд, а Севиль это новая солистка группы, – написал музыкант в посте.

Кто такая Севиль Велиева

29-летняя вокалистка живет и работает в России. Известно, что она родилась в Узбекистане, но в 1995 году ее семья переехала в Симферополь.

Реклама

Севиль Велиева стала новой участницей Artik & Asti
Севиль Велиева стала новой участницей Artik & Asti / Фото: instagram.com/sevilofficial_

Училась на историко-филологическом факультете Крымского инженерно-педагогического университета. В студенческие годы состояла в университетской команде КВН "Люди Т".

Что известно о новой участнице Artik & Asti
Что известно о новой участнице Artik & Asti / Фото: instagram.com/sevilofficial_

Реклама

Папа будущей певицы хотел, чтобы его дочь стала спортсменкой и записал ее в школу единоборств. Севиль занималась более пяти лет и даже состояла в сборной Украины. Из-за травмы Велиева была вынуждена уйти из спорта. Она мастер спорта по карате-до.

Севиль Велиева – новая участница Artik & Asti
Севиль Велиева – новая участница Artik & Asti / Фото: instagram.com/sevilofficial_

Севиль Велиева участвовала в конкуре "Суперзвезда", но вылетела до начала прямых эфиров. После этого был "Х-Фактор", но певица снова не дошла до прямых эфиров. Она также участвовала в российском "Голосе" и конкурсе "Новая волна".

На российский "Голос" Севиль в 2014 году приехала из Симферополя. На шоу девушка рассказала, что никогда не училась вокалу, а просто пела дома. Тем не менее ей удалось попасть в команду Леонида Агутина.

Ранее экс-солистка Artik & Asti высказалась о своем уходе из группы: "Если бы могла поступить иначе, я бы обязательно поступила".

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
Первый сольный трек Asti
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
1 /2
Doodle Сегодня
21 января. Джордж Маршалл. В этот день 65 лет назад президент США Гарри Трумэн назначил госсекретарем страны куратора ядерного проекта, будущего “спасителя Европы" - автора Плана Маршалла…
История дня - за минуту
Нина и Нина
Похожа внучка Нины Матвиенко на бабушку?
Больше фото
Цитата дня

В школе многие из-за невоспитанности обращают внимание на твое звездное происхождение

Анна Борисюк Младшая дочь Ольги Сумской
Интервью с Анной Борисюк

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять