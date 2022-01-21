Новая участница Artik & Asti – Севиль Велиева. Кто она и что о ней известно

Анна Дзюба покинула группу Artik & Asti после 10 лет существования коллектива. Вместо нее с Артемом Умрихиным будет петь Севиль Велиева

Кто стала новой участницей Artik & Asti вместо Анны Дзюбы? / Фото: instagram.com/sevilofficial_

Мы уже писали о том, что Артем Умрихин – основатель Artik & Asti и автор песен – думает об уходе Анны Дзюбы из группы. В прошлом году мы узнали, что артистка решила выступать сольно.

Сегодня поклонники Artik & Asti услышали новую песню, которая называется "Гармония", а также официально познакомились с новой участницей группы.

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Умрихин признался – первое время, после ухода Анны Дзюбы, он думал, что группе конец. Но ему посчастливилось встретить Севиль.

Если честно, я думал, что группе конец, потому что даже при самом оптимистичном прогнозе, я оценивал сроки на поиск вокала в 4-6 месяцев... Каким-то чудесным образом и стечением обстоятельств мне попалась видеозапись Севиль, с исполнением нашей песни "Чувства"... Сразу скажу, Севиль это не Асти! Просто воспринимайте название группы Artik & Asti как название любой другой группы, такое же как и А-Студио, Время и Стекло, Виа Гра и тд, а Севиль это новая солистка группы, – написал музыкант в посте.

Кто такая Севиль Велиева

29-летняя вокалистка живет и работает в России. Известно, что она родилась в Узбекистане, но в 1995 году ее семья переехала в Симферополь.

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Севиль Велиева стала новой участницей Artik & Asti / Фото: instagram.com/sevilofficial_

Училась на историко-филологическом факультете Крымского инженерно-педагогического университета. В студенческие годы состояла в университетской команде КВН "Люди Т".

Что известно о новой участнице Artik & Asti / Фото: instagram.com/sevilofficial_

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Папа будущей певицы хотел, чтобы его дочь стала спортсменкой и записал ее в школу единоборств. Севиль занималась более пяти лет и даже состояла в сборной Украины. Из-за травмы Велиева была вынуждена уйти из спорта. Она мастер спорта по карате-до.

Севиль Велиева – новая участница Artik & Asti / Фото: instagram.com/sevilofficial_

Севиль Велиева участвовала в конкуре "Суперзвезда", но вылетела до начала прямых эфиров. После этого был "Х-Фактор", но певица снова не дошла до прямых эфиров. Она также участвовала в российском "Голосе" и конкурсе "Новая волна".

На российский "Голос" Севиль в 2014 году приехала из Симферополя. На шоу девушка рассказала, что никогда не училась вокалу, а просто пела дома. Тем не менее ей удалось попасть в команду Леонида Агутина.

Ранее экс-солистка Artik & Asti высказалась о своем уходе из группы: "Если бы могла поступить иначе, я бы обязательно поступила".