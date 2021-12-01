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Новые подробности в смерти Галины Хатчинс: Алек Болдуин заявил, что не нажимал курок пистолета

Мария Коробова Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"
1 декабря, 22:46
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Актер Алек Болдуин прокомментировал несчастный случай во время съемок фильма "Ржавчина" и рассказал новые подробности случившегося на съемочной плоащдке
Алек Болдуин случайно убил женщину-оператора на съемках фильма
Алек Болдуин случайно убил женщину-оператора на съемках фильма / Фото: Getty Images, instagram.com/halynahutchins

Алек Болдуин заявил о своей невиновности в убийстве Галины Хатчинс. Впервые с момента трагедии актер дал интервью телеканалу ABC. В нем он признался, что не знал о том, что оружие в его руках настоящее.

По словам Болдуина, он не нажимал на курок пистолета в тот злополучный день и, тем более, не целился им в членов съемочной группы. Однако, никаких подробностей о том, что же стало причиной выстрела, который стал смертельным для Галины Хатчинс и серьезно ранил режиссера фильма Джоэла Соузу, актер не назвал.

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Я так и не спустил курок. Я никогда не направлю на человека пистолет и не выстрелю в него, – уверяет Болдуин в своем интервью.

Стоит отметить, что во время интервью актер выглядел подавленным. Его речь получилась достаточно эмоциональной, в ней Болдуин дал волю чувствам и заплакал.

Сейчас следствие продолжает выяснять все обстоятельство роковой трагедии и рассматривает все версии случившегося.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"

Окончила факультет «Кино-и телеискусства» Харьковской академии культуры. В журналистике 5 лет. Работала в телевизионных проектах и популярных изданиях.

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