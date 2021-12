Новые подробности в смерти Галины Хатчинс: Алек Болдуин заявил, что не нажимал курок пистолета

Алек Болдуин заявил о своей невиновности в убийстве Галины Хатчинс. Впервые с момента трагедии актер дал интервью телеканалу ABC. В нем он признался, что не знал о том, что оружие в его руках настоящее.

По словам Болдуина, он не нажимал на курок пистолета в тот злополучный день и, тем более, не целился им в членов съемочной группы. Однако, никаких подробностей о том, что же стало причиной выстрела, который стал смертельным для Галины Хатчинс и серьезно ранил режиссера фильма Джоэла Соузу, актер не назвал.

Стоит отметить, что во время интервью актер выглядел подавленным. Его речь получилась достаточно эмоциональной, в ней Болдуин дал волю чувствам и заплакал.

Сейчас следствие продолжает выяснять все обстоятельство роковой трагедии и рассматривает все версии случившегося.

EXCLUSIVE: "The trigger wasn't pulled. I didn't pull the trigger," Alec Baldwin tells @GStephanopoulos in first interview since fatal shooting on set of "Rust."



Watch TOMORROW at 8pm ET on @ABC and stream later on @Hulu.