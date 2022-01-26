Новый секс-символ! Как сын Джуда Лоу покоряет женские сердца

Иногда наследники звезд вырастают копией своих родителей – они перебирают от них талант, харизму и даже репутацию. Рафферти Лоу также входит в этот список

У Джуда Лоу есть пятеро детей. / Фото: Instagram

Недавно Джуд Лоу и его сын Рафферти снялись в рекламе Brioni . Отец с сыном позировали в образах из коллекции бренда весна-лето 2022 года.

Фото звездных персон сразу заполонили Сеть. И это неудивительно, разве можно устоять перед такими красавцами-сердцеедами?!

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Джуд Лоу и его сын Рафф стали амбассадорами Brioni / Фото: instagram.com/brioni_official

49-летний Джуд Лоу – счастливый отец пятерых детей! 25-летний Рафф – наследник актера от кинопродюсера Сэйди Фрост. В последнее время парень регулярно появляется на страницах модных глянцев, а также на фэшн-показах.

Раффу Лоу 25 лет. / Фото: rafflaw

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Публика каждый раз отмечает невероятное сходство сына со звездным отцом – от точеных скул и пронзительных голубых глаз до ямочки на подбородке и легкой небрежности

Джуд Лоу и Рафферти Лоу. / Фото: Instagram

Лоу-младший пошел по стопам отца и тоже пробует силы в киноиндустрии. Известно, что он получил главную роль в новой экранизации от Disney "Оливера Твиста" по роману Чарльза Диккенса.

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Однако первый фильм, в котором появился Рафф, это была короткометражка "Шляпа". Кинокартина с парнем и его отцом в главных ролях была снята еще во время первой волны локдауна в Великобритании...на iPhone! Впрочем, из этого пятиминутного ролика можно понять, что Рафф унаследовал актерское мастерство Джуда, а еще его очарование.

Отец с сыном вместе снялись в короткометражке. / Фото: Getty Images

Как и у отца, у Раффа сложилась репутация еще того сердцееда. Он часто появляется на светских мероприятиях в компании симпатичных девушек. Кстати, три месяца парень крутил роман с певицей Ритой Орой, а вот что сейчас в его личной жизни – неизвестно.

Рита Ора и Рафферти расстались спустя три месяца романа. / Фото: Instagram

Кроме того, Рафф является еще и фронтменом панк-инди-группы Outer Stella Overdrive. Известно, что парень выступает за здоровый образ жизни и активно занимается йогой. Очевидно, династия красавчиков Лоу и дальше будет покорять женские сердца!

Раньше мы писали о детях Валерия Меладзе. Читайте в материале, чем занимаются наследники певца.