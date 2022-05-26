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Ну что за милота! Дженнифер Лопес и Бен Аффлек засветились на свидании в парных образах (фото)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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26 мая, 08:46
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Неудивительно, что Джей Ло и Бен стали постоянными героями романтических фото папарацци, ведь парочка не перестает показывать свои страстные чувства друг к другу даже на публике
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек теперь неразлучны
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек теперь неразлучны / Фото: Getty Images

Лопес и Аффлек спустя почти 20 лет разлуки решили снова попытаться написать свою романтическую историю. На этот раз парочка настроена серьезно, ведь дело дошло до свадьбы , которая, фанаты надеются, состоится уже скоро.

Очевидно, что влюбленные и дня не могут провести друг без друга. Папарацци часто ловят их вместе во время прогулки, в кафе и в объятиях возле дома. А недавно и вовсе, Бена и Дженнифер сфотографировали в Лос-Анджелесе, когда те нежно целовались.

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На днях певицу и актера снова застукали вместе – будущие супруги ходили на свидание в ресторан Беверли-Хиллз. Влюблены были в парных образах, сообщает Daily Mail.

Влюбленные частенько ходят на свидания
Влюбленные частенько ходят на свидания / Фото: instagram.com/gloriajlover

52-летняя Джей Ло надела приталенное миди-платье песочного цвета и каблуки в тон своего наряда. Волосы звезда собрала в пучок и сделала легкий вечерний мейк.

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Лопес и Аффлек в парных образах
Лопес и Аффлек в парных образах

Бен Аффлек поддержал свою любимую и вышел в свет в брюках песочного цвета и сером пиджаке. Вы только посмотрите, как гармонично выглядит эта парочка!

Бен и Дженнифер
Бен и Дженнифер / Фото: instagram.com/gloriajlover

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Бенн постоянно держал Дженнифер за руку. Очевидно, актер и певица по-настоящему счастливы вместе.

Кстати, как известно, сейчас будущие супруги ищут для себя уютный дом. Недавно Лопес и Аффлек уже выбрали жилье за 50 миллионов долларов . Однако по неизвестным причинам сделка не состоялась. Поэтому влюблены до сих пор в поиске идеального дома.

По информации инсайдеров, Дженнифер и Бен присматриваются к недвижимости в престижных районах Бель-Эйр, Беверли-Хиллз и Холмби-Хиллз.

Кстати, уже в июле Дженнифер Лопес выступит на благотворительном концерте в Италии в поддержку Украины.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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