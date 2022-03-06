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О чем поет Стинг в песне Russians, которую он вспомнил, поддерживая Украину

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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6 марта, 19:31
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Накануне певец публично поддержал нашу страну, которая сейчас борется против тирании путина
О чем Стинг поет в песне Russians
О чем Стинг поет в песне Russians / Фото: Wikipedia, YouTube

Известный британский музыкант написал трек Russians в далеком 1985 году для своего дебютного альбома The Dream of the Blue Turtles.

Я редко пел эту песню за много лет с момента ее написания, потому что никогда не думал, что она снова станет актуальной, – сказал Sting накануне.

Сейчас Стинг посвятил композицию храбрым украинцам, которые борются против российской тирании, а также россиянам, которые протестуют против режима своего правительства.

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О чем песня Sting – Russians – перевод

В Европе и Америке
Нарастает чувство истерии,
Обусловленное ответом на все угрозы,
Прозвучавшим в риторических речах Советов.
Товарищ Хрущев сказал: "Мы вас похороним",
Я не подпишусь под этой точкой зрения –
Было бы столь глупо поступить так,
Если русские тоже любят своих детей.

Как мне уберечь своего малыша,
От смертельной игрушки Оппенгеймера?
Нет монополии на здравый смысл
Ни на одной из сторон политического ринга.
У нас одна и та же биология,
Несмотря на идеологию,
Поверьте мне, когда я говорю вам,
Что надеюсь, что русские тоже любят своих детей.

Не было прецедента в истории,
Чтобы президенту приписали слова,
Нет такой войны,
В которой может быть победитель,
Это – ложь, в которую мы больше не верим.
Мистер Рейган говорит: "Мы защитим вас",
Я не подпишусь под этой точкой зрения.
Поверьте мне, когда я говорю вам,
Что надеюсь, что русские тоже любят своих детей.

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У нас одна и та же биология,
Несмотря на идеологию,
Что может спасти нас, меня и тебя –
То, если русские тоже любят своих детей...

Russians Стинг посвятил "холодной войне", которая длилась с 1947 по 1991 годы. В ней упоминаются Никита Хрущев, Рональд Рейган, есть отсылки к атомному оружию.

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Ранее сообщалось, что культовая немецкая группа Rammstein открыто поддержала украинцев. Также голливудский актер Роберт Де Ниро призвал весь мир помочь Украине остановить российскую агрессию.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Вызвал огонь на себя. Подполковник Вагоровский Эдуард Николаевич. Погиб, выводя нашу авиацию из-под ракетного удара. Дал возможность другим летчикам подняться в воздух. Герой Украины (посмертно).

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Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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