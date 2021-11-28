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О чем Веру Брежневу спрашивали на кастинге в ВИА Гру: признание певицы

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
28 ноября, 10:36
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В ноябре Вера Брежнева отпраздновала 19 лет с того дня, когда ее взяли в "ВИА Гру". Для исполнительницы это важная дата, потому что когда-то 22 ноября изменило всю ее жизнь
Вера Брежнева откровенно рассказала о своем кастинге в группу "ВИА Гра"
Вера Брежнева откровенно рассказала о своем кастинге в группу "ВИА Гра" / Фото: YouTube

Много лет назад Вера Брежнева прошла отбор в "ВИА Гру", хотя и с некоторыми условиями. Девушка пообещала продюсерам, что за короткий срок улучшит свои вокальные навыки и хореографию.

Об этом Брежнева рассказала в гостях у Ивана Урганта в его шоу, выпуск которого опубликован в YouTube "Вечерний Ургант".

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По словам Веры, она с самого начала была уверена, что нужна "ВИА Гре", хотя на кастинг попала случайно – ее пригласил администратор группы, заметив блондинку на концерте в Киеве.

Вера Брежнева рассказала, что во время отбора ей задавали каверзные вопросы – например, снималась ли она в порно.

Я ехала туда и знала, что я тот самый человек. Я пела, потом еще раз пела, потом еще. Отвечала на вопросы, каверзные. Ну, во-первых, замужем ли я, сколько детей, из какой семьи, где училась? Снималась ли в порнофильмах? Это каверзный вопрос. В "ВИА Гре" это не очень приветствовалось, – рассказала певица.

После кастинга Вере сказали, что она должна похудеть на три килограмма за месяц, а также заниматься с педагогом по вокалу.

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Уже через две недели, отметила Вера, она смогла показать первые результаты: "Пришли посмотреть меня в промежуточном периоде и поняли: "Наша девка".

Смотрите интервью с Верой Брежневой в шоу "Вечерний Ургант":

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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