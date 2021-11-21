О скандальных отношениях Джонни Деппа и Эмбер Херд выпустят документальный фильм

Планируется выход двух серий фильмов "Джонни против Эмбер", в которых будут исследоваться бурные отношения между актерами – от их зарождения до нынешней юридической битвы

О разбирательствах Джонни Деппа и Эмбер Херд покажут фильм / Фото: Getty Images

Создатели картины обещают, что она удивит зрителей, потому что будет состоять из двух частей – по одному эпизоду с каждой стороны конфликта. В фильме покажут свидетельства юристов обеих звезд, а также интервью с инсайдерами. К тому же, он будет включать текстовые сообщения, видео и аудиозаписи, предоставленные самими Херд и Деппом.

Генеральный директор продюсерской компании Optoment, которая будет заниматься созданием фильма, Ник Хорнби объяснил, что идея фильма – не просто показать скандальные подробности из жизни мировых знаменитостей, а поднять тему рукоприкладства и всяческих унижений в семьях.

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Благодаря домашним видео и текстовым сообщениям, которые были показаны в суде, эти фильмы дадут зрителям редкую и важную информацию о браке, что трагически разрушился. Это поможет лучше понять чрезвычайно важную проблему домашнего насилия, – сказал Ник.

Эмбер Херд и Джонни Депп / Фото: Getty Images

Что произошло между Эмбер и Джонни?

Впервые Херд подала на развод и обвинила Деппа в домашнем насилии в 2016 году. Их развод был официально оформлен в 2017 году – актриса получила семь миллионов долларов в качестве компенсации.

Но ситуация вновь обострилась в 2018 году, когда Депп подал в суд на Херд за клевету с требованием возмещения ущерба в размере 50 миллионов долларов после того, как она написала статью о домашнем насилии.

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Иск о клевете все еще продолжает рассматриваться. Следующие судебное заседание планируется 11 апреля 2022 года.

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