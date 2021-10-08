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Облысевшая Шеннен Доэрти шокировала Сеть "правдивым" фото больной раком

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
8 октября, 12:33
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50-летняя звезда "Зачарованных" в прошлом году сообщила, что ее рак вернулся после продолжительной ремиссии. В Инстаграм Шеннен опубликовала свое селфи без волос
Шеннен Доэрти облысела после химиотерапии
Шеннен Доэрти облысела после химиотерапии / Фото: instagram.com/theshando

Шеннен Доэрти старается задержать развитие онкологии, принимая гормональные препараты. Впервые рак у актрисы диагностировали в 2015 году, потом наступила ремиссия. В феврале 2020 года Доэрти узнала о возвращении болезни.

Исполнительница роли Прю в сериале "Зачарованные" ("Всі жінки відьми") показала подписчикам свою суровую реальность больной на рак в честь Месяца осведомленности о раке груди.

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Все это красиво? Нет. Но это правда и я надеюсь поделиться тем, что мы все станем более образованными, лучше узнаем, как выглядит рак, – написала она в своем Instagram-профиле Доэрти.

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Она добавила, что своим постом надеется побудить людей проходить маммографию, регулярные осмотры, "преодолевать страх и смотреть в лицо тому, что может быть перед вами".

На одной фотографии Шеннен запечатлена с окровавленной салфеткой, торчащей из ее ноздри.

Мне сделали мастэктомию, сделали химиотерапию и лучевую терапию. У меня было много носовых кровотечений из-за химиотерапии. Не уверена, что кто-то из вас это испытал, – отметила актриса в посте.

По словам врача Шеннен Доэрти, ее рак стал метастатическим – распространился за пределы груди и лимфатических узлов.

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В случае звезды, несмотря на операцию, химиотерапию и облучение, которым она подверглась после первого диагноза, оказалось, что некоторые раковые клетки пережили облучение и попали в ее позвоночник.

Ведущая Алла Мазур победила рак. Подробнее – в сюжете:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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