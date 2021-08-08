Обокравшая Королеву и Тарзана женщина скрылась от следствия

В апреле Милану Некруц задержали сотрудники МВД за кражу 5 миллионов рублей, 3 тысяч евро и ювелирных изделий из дома Наташи Королевой

Обвиняемая в воровстве имущества Королевой и Тарзана скрылась от следствия / Фото: instagram.com/koroleva__star

Женщина получила подписку о невыезде, но где она находится сейчас – неизвестно. Более того, обвиняемая не явилась ни на одно заседание, пишет Telegram-канал 122.

Наташа Королева заявила о пропаже из ее дома ювелирных украшений и крупной суммы денег. Певица была на гастролях, а ее супруг – Сергей Глушко – приводил в гости девушек.

Многие обсуждали вероятный развод Королевой и Тарзана на почве измены, так как артист признал, что у него был интим с одной из женщин, но не менее любопытным фактом стала также пропажа звездного имущества.

Тарзан и Наташа Королева / Фото: instagram.com/tarzan___official

Позднее полиция задержала подозреваемую в краже Милану Некруц. Материалы следствия были переданы в суд, а девушку отпустили под подписку о невыезде.

Примечательно, что среди женщин была одна, которой приписывали беременность от Тарзана. Позже выяснилось, что девушка не ждет ребенка от мужа Королевой, но интимную связь с ним все-таки имела. Сергей Глушко записал видеообращение, в котором публично признался в измене.

Наташа Королева простила мужу измену, за что ее многие хейтили в соцсетях.

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