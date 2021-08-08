Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звезды Лайфхакер Техно Еда

Обращение мамы Кузьмы

Последние новости о МакSим

Софии Ротару — 74!

Где живет LOBODA

Одесский кинофест

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Обокравшая Королеву и Тарзана женщина скрылась от следствия

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
8 августа, 08:38
Копировать ссылку
В апреле Милану Некруц задержали сотрудники МВД за кражу 5 миллионов рублей, 3 тысяч евро и ювелирных изделий из дома Наташи Королевой
Обвиняемая в воровстве имущества Королевой и Тарзана скрылась от следствия
Обвиняемая в воровстве имущества Королевой и Тарзана скрылась от следствия / Фото: instagram.com/koroleva__star

Женщина получила подписку о невыезде, но где она находится сейчас – неизвестно. Более того, обвиняемая не явилась ни на одно заседание, пишет Telegram-канал 122.

Наташа Королева заявила о пропаже из ее дома ювелирных украшений и крупной суммы денег. Певица была на гастролях, а ее супруг – Сергей Глушко – приводил в гости девушек.

Многие обсуждали вероятный развод Королевой и Тарзана на почве измены, так как артист признал, что у него был интим с одной из женщин, но не менее любопытным фактом стала также пропажа звездного имущества.

Тарзан и Наташа Королева
Тарзан и Наташа Королева / Фото: instagram.com/tarzan___official

Позднее полиция задержала подозреваемую в краже Милану Некруц. Материалы следствия были переданы в суд, а девушку отпустили под подписку о невыезде.

Примечательно, что среди женщин была одна, которой приписывали беременность от Тарзана. Позже выяснилось, что девушка не ждет ребенка от мужа Королевой, но интимную связь с ним все-таки имела. Сергей Глушко записал видеообращение, в котором публично признался в измене.

Наташа Королева простила мужу измену, за что ее многие хейтили в соцсетях.

В тренде

Наташа Королева и Тарзан дали интервью Ксении Собчак после скандальной истории:

Еще новости по теме:

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Заведи будильник
ОМКФ
дней
часов
минут
секунд
14 — 21 августа
Программа фестиваля
Что готовит Одесский кинофестиваль-2021
Джей Ло носит браслет, который Бен подарил ей в 2002-м. Храните подарки от бывших?
Все обсуждают
Светлана Лобода готовит новый трек на украинском языке
Быть в курсе
Цитата дня

В конечной концепции, которая уже утверждена и с которой мы работаем, 98% – это украиноязычные песни. Но также будет несколько песен и на других языках.

Катя Царик режиссер концерта ко Дню Независимости Украины
Узнать больше о концерте
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Премьера "Девять совсем незнакомых людей" уже в августе
Все, что нужно знать о криповом мини-сериале
Интересно
Сольник звезды
Александр Пономарев
15 августа/20:00
5 концертов августа

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять