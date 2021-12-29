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Обошлась без Бена: Дженнифер Лопес засветилась на вечеринке с другим мужчиной

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
29 декабря, 07:32
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Звезды любят устраивать шумные вечеринки на новогодних каникулах и приглашать своих друзей. Вот певица не стала исключением
Дженнифер Лопес в белоснежном платье устроила вечеринку накануне Рождества.
Дженнифер Лопес в белоснежном платье устроила вечеринку накануне Рождества. / Фото: instagram.com/chrisappleton1, instagram.com/bennifer_02/

На днях в Сети появились фото из предрождественского пати, которое устроила Дженнифер Лопес, которая стала похожей на Ким Кардашян, в своем роскошном доме в Лос-Анджелесе. Праздник она провела в компании своего звездного стилиста Криса Эпплтона, угостив его лично приготовленной индейкой.

Похоже, что визажист не смог сдержать восторга от совместного празднования в компании Джей Ло и поэтому поделился фотографиями из тусовки в Instagram .

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Дженнифер Лопес устроила вечеринку.
Дженнифер Лопес устроила вечеринку. / Фото: instagram.com/chrisappleton1

Счастливый канун Нового года. Джей Ло, эта индейка была поразительной, – отметил Эпплтон.

Свой пост стилист сопровождал серией фото, на одной из которых можно увидеть снимок запеченной индейки, которую, вероятно, приготовила Дженнифер.

Дженнифер Лопес приготовила индейку.
Дженнифер Лопес приготовила индейку. / Фото: instagram.com/chrisappleton1

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Кстати, для вечеринки исполнительница выбрала нежный и стильный наряд, в котором вполне могла бы выйти замуж!

Дженнифер Лопес и Крис Эпплтон.
Дженнифер Лопес и Крис Эпплтон. / Фото: instagram.com/chrisappleton1

Так, артистка появилась в облегающем белоснежном платье без рукавов с перьевым украшением на юбке и элегантным украшением на высоком воротнике. Волосы Джей Ло решила убрать в элегантную прическу. Также звезда сделала яркий мейк, сделав акцент на глазах.

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Отметим, что любимого певицы – актера Бена Аффлека не было ни одной фотографии рядом с ней. Многие поклонники предполагают, что артистка разозлилась на мужчину по поводу его обвинению в алкоголизме, высказанных в адрес бывшей жены.

Ранее Бен Аффлек заявлял, что начал сильно пить из-за проблем в семье и возложил вину за это на Дженнифер Гарнер. Однако Лопес возмутилась таким поведением любимого и поэтому, вероятно, могла наказать его – отказавшись отмечать с ним Рождество.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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