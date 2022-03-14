Обратно ходу нет! Сбежавших звезд россии не пустят назад

После нападения оккупантов на Украину многие российские публичные люди уехали за границу якобы на "отпуск", который может значительно затянуться...

В Госдуме рф поддержали запрет возвращаться покинувшим Россию артистам. / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

В начале марта в Госдуме рф выдвинули предложение – запретить въезд назад олигархам и артистам. Российские политики считают таких людей "предателями родины", а их позицию "безобразной" и поэтому решили действовать по принципам путинского режима.

Сейчас чиновники окончательно поддержали идею запретить деятелям культуры, выехавшим из России во время войны в Украине возвращаться в страну, сообщают росСМИ .

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Госдуме рф даже наплевать на то, что такая инициатива – это нарушение Конституции и общей декларации прав человека ООН.

Согласно Конституции каждый человек имеет право покидать свою страну и беспрепятственно возвращаться назад. Следовательно, гражданин россии имеет право уезжать и возвращаться в Россию когда ему угодно. Однако в самой россии пренебрегают правами и запрещают свободу слова, как мы видим.

Отметим, среди тех, кто покинул Россию после вторжения в Украину, оказались Семен Слепаков, Иван Ургант. Кроме того, из России в один день уехал кинорежиссер Кантемир Балагов и кинокритик Антон Долин. Также внезапно уехали из страны Алла Пугачева с Максимом Галкиным, Ксения Собчак, Земфира и другие публичные персоны.

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Раньше мы рассказывали, какие украинские и российские знаменитости попали в черный список музыкального канала в России из-за поддержки Украины.

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