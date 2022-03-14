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Обратно ходу нет! Сбежавших звезд россии не пустят назад

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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14 марта, 23:57
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После нападения оккупантов на Украину многие российские публичные люди уехали за границу якобы на "отпуск", который может значительно затянуться...
В Госдуме рф поддержали запрет возвращаться покинувшим Россию артистам.
В Госдуме рф поддержали запрет возвращаться покинувшим Россию артистам. / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

В начале марта в Госдуме рф выдвинули предложение – запретить въезд назад олигархам и артистам. Российские политики считают таких людей "предателями родины", а их позицию "безобразной" и поэтому решили действовать по принципам путинского режима.

Сейчас чиновники окончательно поддержали идею запретить деятелям культуры, выехавшим из России во время войны в Украине возвращаться в страну, сообщают росСМИ .

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Госдуме рф даже наплевать на то, что такая инициатива – это нарушение Конституции и общей декларации прав человека ООН.

Согласно Конституции каждый человек имеет право покидать свою страну и беспрепятственно возвращаться назад. Следовательно, гражданин россии имеет право уезжать и возвращаться в Россию когда ему угодно. Однако в самой россии пренебрегают правами и запрещают свободу слова, как мы видим.

Отметим, среди тех, кто покинул Россию после вторжения в Украину, оказались Семен Слепаков, Иван Ургант. Кроме того, из России в один день уехал кинорежиссер Кантемир Балагов и кинокритик Антон Долин. Также внезапно уехали из страны Алла Пугачева с Максимом Галкиным, Ксения Собчак, Земфира и другие публичные персоны.

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Раньше мы рассказывали, какие украинские и российские знаменитости попали в черный список музыкального канала в России из-за поддержки Украины.

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Анастасия Рогожинская
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Сержант Дерусова Инна Николаевна - старший боевой медик. С начала вторжения российских войск выполняла задачи в городе Ахтырка Сумской области: спасла более 10 украинских военнослужащих, вытащив их из-под вражеского огня. Погибла от артиллерийских обстрелов оккупантов, оказывая помощь раненым. Первая женщина – Герой Украины, которой это звание присвоено посмертно.

Герої не вмирають!
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Старший лейтенант Гуцул Владимир. Этот боевой офицер еще до российского вторжения был награжден орденом "За мужество". Теперь он получил "Золотую Звезду" и звание Герой Украины. Благодаря его героическим действиям в Херсонской области удалось уничтожить 25 единиц техники врага и около 300 оккупантов.
Слава Україні!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
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