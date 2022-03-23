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Обратной дороги нет. Пугачева и Галкин претендуют ускоренно получить гражданство Израиля

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23 марта, 21:34
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Еще в начале марта звездная парочка вместе с детьми уехали якобы на каникулы в Израиль. Впрочем, бдительные фанаты сразу поняли, что что-то здесь не так
Алла Пугачева и Максим Галкин могут ускоренно получить гражданство Израиля
Алла Пугачева и Максим Галкин могут ускоренно получить гражданство Израиля / Фото: Instagram

По информации росСМИ, Алла Пугачева и Максим Галкин находятся в Кейсарии, где живут известные израильские адвокаты и телезвезды. Парочка арендует там дом. И хотя певица уверяла, что надолго за границей не задержится и вскоре вернется в страну-агрессорку, однако ей немногие поверили.

Кстати, из-за внезапного отъезда Алла Борисовна впервые за многие годы пропустила праздники желтых цветов, что дало тревожный сигнал ее поклонникам. Многие предполагают, что Примадонна вместе с семьей все-таки эмигрировала из-за войны России против Украины.

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В Сети ходят слухи о том, что Алла Пугачева якобы сейчас спешно собирает документы для того, чтобы получить израильское гражданство, сообщает Teleprogramma.pro.

Как выяснилось, если певица и ее муж захотят стать гражданами Израиля, то смогут сделать это за короткое время. И все благодаря матери Максима Галкина.

Если исходить из открытых источников, то мать Галкина – еврейка. Я уверен, что по законодательству Израиля предусмотрено ускоренное обретение Галкиным гражданства этого государства, если он, конечно, уже его не получил, – объяснил российский адвокат Александр Архипов.

Эксперт добавил, что Примадонна тоже сможет получить гражданство в ускоренном режиме, потому что она законная жена артиста.

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Я считаю, что ускорение связано именно с наличием у человека родственников, являющихся евреями, – отметил специалист.

Напомним, Максим Галкин один из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине. После этого концерты юмориста стали запрещать в России, а также его хотят лишить государственных званий и наград.

Сам Галкин не намерен отказываться от своих слов в поддержку Украины. На критику подписчиков он отвечает, что имеет право на свое мнение, даже если оно не нравится государству.

Также раньше Алла Пугачева "наехала" на русского священника, который порадовался ее отъезду из страны.

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