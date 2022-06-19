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"Образцовый самец" Бен Стиллер засветился во Львове: что актер здесь делает (видео)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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19 июня, 08:25
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Известный голливудский актер Бен Стиллер был замечен в центре города 18 июня
Бен Стиллер выполняет свою миссию посла доброй воли ООН.
Бен Стиллер выполняет свою миссию посла доброй воли ООН. / Фото: Getty Images, Скриншот из видео

Однозначно, Голливуд за Украину! Недавно Анджелина Джоли приезжала во Львов и общалась с детьми-переселенцами. Теперь же с визитом прибыл в украинский город Бен Стиллер.

В TikTok появилось видео, как знаменитость ходит по центральной площади Львова возле памятника Тарасу Шевченко и говорит по телефону.

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Приятно, что люди придают этому огласки и приезжают собственноручно помочь, – написал автор ролика.

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Кстати, звезда "Ночи в музее", как и Джоли, является послом доброй воли ООН. Последние шесть лет все свое свободное время Бен посвящает вопросам волонтерства и помощи беженцам во всем мире. Актер ранее уже посещал Иорданию, Гватемалу и Ливан.

Накануне своего визита во Львов Бен Стиллер посетил польский город Жешув, где встретился с украинскими беженцами, чтобы услышать из их уст истории о том, как затронула их эта кровавая война.

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Бен Стиллер в Польше
Бен Стиллер в Польше

Я только что прибыл в Польшу, чтобы встретиться с семьями, чьи жизни были разбиты войной и насилием в Украине. Миллионы людей были вынуждены убегать из своих домов. И более 90% из них – это женщины и дети. Я здесь, чтобы узнать их истории и поделиться ими. Это важно, чтобы показать, как война наносит удар по обычным людям, и чтобы усилить призывы к солидарности. Каждый имеет право на безопасность. Кто угодно, где угодно и когда угодно, – написал актер в Instagram .

С какой целью Бен Стиллер прибыл во Львов – пока неизвестно. Вероятно, встретиться с переселенцами, чтобы услышать от них рассказы о войне.

Кратко о Бене Стиллере

56-летний американский актер известен своими ролями в кинокомедиях: "Знакомство с родителями", "Образцовый самец", "Ночь в музее", "Знакомство с Факерами", "Дюплекс" и другие.

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Стиллер является единственным актером, номинированным на антиприз "Золотая малина" в категории "Худший актер" за все пять фильмов, выпущенные им в течение одного года:)

Звезду можно увидеть во многих видеоклипах, в частности Rollin' рок-группы Limp Bizkit, Closer группы Travis, а также Tribute коллектива Tenacious D.

Напомним, легендарный "Терминатор" Арнольд Шварценеггер также активно призывает остановить Путина . Более того, в марте он лично обратился к россиянам и их президенту-диктатору с призывом закончить это сумасшествие.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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