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Одесситка Нонна Гришаева войну в Украине назвала семейным конфликтом и хочет примирения с Россией

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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2 марта, 19:55
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Звезда "Папиных дочек" решила прокомментировать вторжение России в Украину
Нонна Гришаева высказалась о войне в Украине
Нонна Гришаева высказалась о войне в Украине / Фото: Instagram

ЗСУ продолжают бороться с оккупантами. Пока одни российские звезды поддерживают нашу страну, другие знаменитости просто переживают и бояться сказать, что в Украине война.

Нонна Гришаева уже давно живет и работает в России, но актриса родилась в Одессе. Артистка всегда с удовольствием рассказывает о своих украинских корнях. Но что Россия напала на Украину Гришаева не спешит признавать. Войну развязанную Владимиром Путем она сравнивает с семейным конфликтом и хочет примирения.

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Ощущаю себя маленькой девочкой в зале суда, у которой спрашивают: с кем ты хочешь жить – с папой или с мамой?.. Кого ты любишь?… Не кричите на меня, пожалуйста, и не требуйте невозможного!… Я люблю и папу, и маму!.. И мне очень больно видеть, как они ругаются… Мне страшно, я забилась в угол и плачу… Я не хочу, чтобы папа бил маму, при том, что она ему изменила и предала… Я хочу, чтобы они сели за стол и поговорили…. А я сяду между ними, возьму их за руки и перестану плакать…

Скриншот: Instagram

К слову, Лариса Долина, чьи родители родились в Одессе, решила промолчать о войне в Украине.

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Элина Пелешенко
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Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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