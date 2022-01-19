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Один из самых красивых французов – Гаспар Ульель – экстренно госпитализирован

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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19 января, 15:59
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Звезда "Ганнибала" Гаспар Ульель упал во время катания на лыжах
Гаспар Ульель серьезно пострадал на горнолыжном курорте Ла-Розьер
Гаспар Ульель серьезно пострадал на горнолыжном курорте Ла-Розьер / Фото: vogue.ua

Как сообщает телеканал BFMTV, знаменитый французский актер Гаспар Ульель попал в больницу после падения на лыжах. Звезда "Ганнибала" срочно госпитализирован с помощью вертолета. Уточняется, что Ульель получил травму головы. Когда его обнаружили спасатели, он был в бессознательном состоянии, его срочно доставили в медицинское учреждение. Это университетский больничный центр Гренобля.

Несчастный случай произошел на горнолыжном курорте Ла-Розьер во вторник, 18 января.

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Гаспар Ульель получил тяжелую травму во время катания на лыжах
Гаспар Ульель получил тяжелую травму во время катания на лыжах / Фото: vogue.ua

Причины инцидента пока неизвестны, но France Bleu пишут, что Гаспар Ульель столкнулся с другим лыжником, из-за чего получил черепно-мозговую травму. На данный момент идет расследование ситуации. Подробности состояния знаменитости на данный момент не раскрываются.

Кто такой Гаспар Ульель?

Гаспар Ульель — 37-летний знаменитый французский актер, модель, один из самых красивых французов. Мировую славу он получил после роли в детективной драме Жан-Пьера Жене "Долгая помолвка". Также рост популярности был заметен после роли молодого Ганнибала Лектера в картине Питера Уэббера "Ганнибал: Восхождение".

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Среди других заметных работ: "Сен-Лоран. Стиль — это я", "Это всего лишь конец света", "Париж, я люблю тебя". Сейчас Гаспар Ульель играет в супергеройском сериале студии Marvel "Лунный рыцарь" с Оскаром Айзеком, выход которого запланирован в 2022 году.

Гаспар Ульель активно снимается в рекламе, любит рисовать.

Также у него есть сын.

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Сейчас Гаспар Ульель находится в больнице
Сейчас Гаспар Ульель находится в больнице / Фото: vogue.ua

Мы продолжаем следить за обновлениями по теме, а также желаем скорейшего выздоровления артисту.

Также напомним, сегодня появились непростые новости о кончине Андре Леона Телли.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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