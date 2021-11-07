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"Один на один выйдем": на Моргенштерна наехали во время концерта в Дубае

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
7 ноября, 13:58
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Один из находившихся под сценой зрителей прервал выступление рэпера, поинтересовавшись, в каком мире тот живет, а также потребовал от Моргенштерна перестать материться
Моргенштерн попал в скандал на своем концерте в Дубае
Моргенштерн попал в скандал на своем концерте в Дубае / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Во время выступления Моргенштерна в Дубае мужчина, стоявший под сценой, начал выкрикивать рэперу своему претензии. Ему даже вручили для этого микрофон.

Алишер, которого хотят запретить в России, внимательно выслушал возмущения и ответил на них прямо со сцены. Отметим, что в начале неизвестный предложил Моргенштерну выйти "один на один", но артист проигнорировал эти слова.

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Давайте сразу про мат. Если здесь есть детишки — ну, извините, такая х**ня. Ваши родители знали, куда вас ведут. От меня, пожалуйста, от***итесь, – сказал Алишер Моргенштерн.

Моргенштерн во время концерта выслушал обвинения недовольного мужчины / Фото: YouTube

Рэпер также передал микрофон недовольному слушателю, сказав, что хочет с ним поговорить. Тот заявил, что не приходил на концерт, чтобы послушать Моргенштерна, но когда услышал песни с матами, то сразу же захотел высказаться.

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Пойдем с тобой выйдем. Ты мужик или нет?... Тут дети, подростки, каково тебе нести свою чушь?, – обратился к Моргенштерну мужчина.

Впрочем музыкант отказался дальше спорить с мужчиной и лишь сказал, что люди пришли на шоу, чтобы веселиться. Концерт продолжился.

Напомним, что ранее российский продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Моргенштерн должен извиниться за слова о Дне победы. Рэпер заявил, что в России давно следует перестать отмечать годовщину победы в войне, аргументировав это тем, что на торжество тратятся огромные деньги.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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