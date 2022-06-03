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Одиозная Миссис Крым-2022 отреагировала на травлю: "Каждая мечтает побывать на моем месте"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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3 июня, 09:54
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После победы в конкурсе красоты на аннексированном полуострове "Миссис Крым-2022" полтавчанка Ольга Валеева проснулась известной. Правда, это произошло не так, как она хотела
Полтавчанка Ольга Валеева ответила хейтерам
Полтавчанка Ольга Валеева ответила хейтерам

Колоритная внешность уроженки Полтавы взбудоражила Сеть . 34-летнюю женщину обвиняют в злоупотреблении пластикой и фотошопом. Сама же модель говорит, будто люди просто не умеют смотреть на красоту под другим углом (интересно под каким?!).

В Instastories Ольга Валеева призналась, что оказалась не готова к волне хейта. В первый день она не находила себе места и не спала всю ночь. Но потом поняла, что ее победа заслужена, а травля возникла у людей из-за...зависти.

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У меня была истерика. Но я взяла себя в руки. Не бывает худая без добра. На людей, которые пишут гадость в мой адрес, что "я похожа на мужика", "трансвестит", "уродина" – я вообще не держу зла. Я вообще не принимаю оскорбления. Никогда в жизни ни у кого не получиться сломать меня. И я уверена, что каждая девушка в своей жизни мечтает побывать на моем месте, поучаствовать в конкурсе красоты, почувствовать себя королевой. Но не каждая способна на это. Большинство, к сожалению, способны только оскорблять и наблюдать, – возмутилась Валеева.

В то же время в интервью "КП" модель сказала, что "все снимки, попавшие в соцсети – самые неудачные в ее жизни". Как объяснила женщина, на фото подобран не тот ракурс, при котором она кажется втрое больше.

Ольга Валеева
Ольга Валеева / Фото: instagram.com/olga_rijjylya

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Люди не привыкли смотреть на красоту под другим углом. Вся критика, которая сейчас обрушилась в мой адрес, повалилась из-за моей неординарной внешности. Да, у меня много тату на теле. Да, у меня яркие рыжие волосы. Да, у меня, как и у большинства девушек сейчас, увеличенные губы. Кстати, они не такие большие. Но это не мешает мне быть талантливой и красивой, – выразилась Ольга.

Что известно о скандальной "Миссис Крым-2022"

34-летняя Ольга Валеева из Полтавы. Впрочем, о своем происхождении она не упоминает. Модель занимается блогерством – в Instagrаm знают ее знают под псевдонимом "Рыжуля".

Некоторое время Ольга жила со своим парнем в Санкт-Петербурге. Но после разрыва она переехала в Симферополь. Известно, что Валеева воспитывает двух дочерей.

Ольга с детьми
Ольга с детьми / Фото: instagram.com/olga_rijjylya

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По словам некоторых изданий модели приписывают работу девушки легкого поведения в эскорт-услугах. Сама Ольга не комментирует такую информацию.

Ранее мы писали, что "Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях нашла нового бойфренда на Бали.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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