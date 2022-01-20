Одри Хепберн нет с нами почти 30 лет: как сейчас выглядят и чем занимаются ее дети и внуки

Одри Гепберн запомнилась многим зрителям талантливой актрисой, прекрасной фотомоделью, харизматичной танцовщицей, иконой стиля и просто привлекательной женщиной. Не зря о ней решили снять фильм!
Кроме карьерных достижений Хепберн смогла родить и воспитать двоих детей. Хотя из-за хрупкого здоровья выносить ребенка ей было тяжело, однако желание стать мамой было настолько сильным, что Одри смогла осуществить свою мечту.
У звезды "Римских каникул" и "Завтрак у Тиффани" семья всегда была в приоритете – она максимально времени уделяла воспитанию детей и поэтому даже карьеру подвинула на второе место. В возрасте 63 лет Одри Хепберн не стало – у актрисы был рак толстой кишки. После смерти мамы ее сыновья часто с гордостью вспомнят о ней и рассказывают публике интересные факты из ее жизни.
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Дети Одри Хепберн
В 1960 году актриса родила первенца Шона от коллеги по спектаклю "Ундина", мужа Мэла Ферреро.
Шон никогда не хотел покорять сцену, так как перед глазами был пример вечно занятых на съемках родителей. Хотя в 1981 году он сыграл эпизодическую роль в фильме "Они все смеялись".
Старший сын Хепберн пробовал себя в продюсерской деятельности, но и здесь у него ничего не сложилось. Сейчас Шону Хепберн Фэрреро 61 год – он успешный сценарист и писатель. Он написал множество книг о своей маме, однако из них "Одри Хепберн. Дух элегантности. Воспоминания сына". Шон всегда был привязан к Одри сейчас во многих интервью он говорит, что актриса была прекрасной матерью и именно она сформировала его мировоззрение.
Интересно, что после смерти Одри он основал благотворительный фонд ее имени, который помогает детям. Еще у Шона есть собственный аккаунт в Instagram , где он постит преимущественно фото мамы, а вот своих снимков мужчина не добавляет.
Известно, что Шон состоял в браке четыре раза. С 2014 года и по сей день он женат на Карин Хофер. У него трое детей – дочь Эмма и сыновья Грегорио и Сантьяго.
После 15 лет брака Одри Хепберн развелась с отцом Шона. Вторым избранником актрисы стал на 10 лет младший итальянский психиатр Андреа Дотти, от которого звезда родила еще одного сына Луку в 1970-м.
Сейчас младшему сыну актрисы 51 год. Он работает дизайнером, но, как и брат, написал пару книг, посвященных самому родному человеку, из них самая известная – "Одри дома".
В Instagram Лук более активен, чем его брат. Он публикует фото с детьми, снимает разные архитектурные сооружения, а также показывает, что ест.
Как известно, он женат на итальянке из обеспеченной семьи Домитилье Бертучи, которая родила ему двух дочерей.
Вскоре Одри рассталась с Андреа из-за его измен. Актриса сама воспитывала детей. Хотя сыновья Хепберн росли без отца, но это не помешало стать им настоящими мужчинами.
Отметим, что вся личная жизнь звезды, в том числе и дети, всегда были под прицелом папарацци, но Одри удалось оградить своих мальчиков от постоянного внимания и воспитывать их вдали от этой голливудской суеты.
Внуки Одри Хепберн
Актриса стала бабушкой трех девочек и двух мальчиков, которых она, к сожалению, не застала при жизни. Впрочем, наследники Одри хорошо знают о ней по истории, которые рассказывали им родители.
К сожалению, о внуках Одри Хепберн нет информации – они совсем непубличные лица. Однако о единственной дочери Шона все же кое-что мы нашли.
Мэла Фэррера Эмма родилась в 1994 году. Девушка успела попробовать свои силы в фэшн-индустрии, она снялась для обложки популярного американского журнала Harper&s Bazaar в 2014 году. Но по стопам звездной бабушки дальше не пошла – для жизни Эмма выбрала живопись.
Дочь Шона окончила Академию искусств во Флоренции. В Instagram девушка активно делится с фолловерами мыслями и эмоциями и часто публикует свои произведения искусства. А в 2020 году она призналась, что у нее обнаружили аутоиммунное заболевание – болезнь Грейвса. Эмма планировала откровенно говорить о своем диагнозе, чтобы другие люди, столкнувшиеся с такой проблемой, не чувствовали себя одинокими.
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