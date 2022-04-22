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Ого, как неожиданно! Алла Пугачева и Максим Галкин будут сниматься в израильском реалити-шоу

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
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22 апреля, 13:32
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В Сети продолжают появляться новые подробности жизни звездной пары в Израиле
Звездные супруги не собираются возвращаться в страну-агрессора
Звездные супруги не собираются возвращаться в страну-агрессора / Фото: instagram.com/maxgalkinru

В конце февраля Примадонна вместе с мужем и детьми уехала из России. Говорят, супруги собираются получать гражданство Израиля, а их двойняшки – Гарри и Лиза пока учатся онлайн и с репетиторами. Сами же артисты о переезде не говорят и не прибегают к комментариям.

Но судя по всему, возвращаться в РФ в ближайшее время юморист и артистка точно не планируют. Как пишет kp.ru, ссылаясь на окружение пары, Галкину уже удалось найти работу в Израиле – юморист запланировал длительный концертный тур по всей стране в июне.

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Кроме того, Максиму Галкину и Алле Пугачевой предложили стать ведущими местного реалити-шоу "Российский Ниндзя". Это экстремальный проект, где участники должны пройти полосу препятствий к победе.

Впрочем, неизвестно, согласилась ли пара на это предложение.

Отметим, Максим Галин одни из первых осудил войну в Украине и действия российских властей. Из-за этого 45-летний шоумен потерял ряд контрактов.

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В начале апреля Максим Галкин опубликовал первое видео из Израиля и отметил, что как раньше уже не будет. Но опять же к подробностям шоумен не прибегал.

Раньше мы писали, что в Сеть попали снимки израильского имения звездной пары, где они живут с детьми. По информации росСМИ, пара живет в доме площадью 650 квадратных метров с видом на Средиземное море.

Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

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