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Охранник в доме Градского видел Коташенко в день ограбления: "Она не выглядела испуганной"

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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18 января, 10:57
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На днях вдову Александра Градского Марину Коташенко вооруженные преступники ограбили на 100 миллионов рублей
Охранник в доме вдовы Градского сообщил, что в день ограбления видел Марину Коташенко
Охранник в доме вдовы Градского сообщил, что в день ограбления видел Марину Коташенко / Фото: instagram.com/voice1tv, facebook.com/marina.kotashenko

То, как Марина Коташенко вернулась на территорию особняка в Новоглаголево в день, когда на нее совершили нападение, видел охранник. По его словам, вдова артиста выехала из дома, но уже через несколько минут вернулась обратно.

Она ехала на "Лексусе". Сзади стекла были тонированные, сбоку – запотевшие. Но я не могу сказать, был ли кто-то в машине, кроме водителя. Просто не увидел. Сама Коташенко была абсолютно спокойна, то есть не выглядела испуганной, – цитирует источник MK.RU.

Свидетель подчеркнул, что все это происходило днем, а около пяти часов вечера Марина Коташенко позвонила ему и попросила впустить прибывшую по вызову полицию.

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Ссора с родственниками

СМИ также пишут, что после похорон Градского, у его вдовы произошел серьезный скандал с одним из ближайших родственников артиста. Коташенко испугалась угроз родственника своего мужа, забрала детей и переехала за город. Вероятно, тогда же она перевезла с собой деньги, которые у нее украли.

Подробности ограбления

На Марину Коташенко напали вооруженные преступники, которые сперва инсценировали ДТП, после забрались в авто к молодой вдове Александра Градского, угрожали ей, а после ограбили.

Женщина рассказала, что под дулом пистолета ее заставили вернуться домой в Новоглаголево, где вынудили отдать все драгоценности, которые хранились в особняке, а также 100 миллионов рублей, которые хранились там же.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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