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Оксимирон выпустил долгожданный альбом. Рассказываем, что нового подготовил рэпер

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
2 декабря, 10:39
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Рэпер наконец-то выпустил новый альбом, которого фаны ждали шесть лет! Рассказываем, что особенного в новом творении Окси
Оксимирон выпустил альбом "Красота и Уродство".
Оксимирон выпустил альбом "Красота и Уродство". / Фото: Скриншот из YouTube

Новые треки Oxxxymiron поклонники ждали больше, чем любую другую музыкальную премьеру. Так, в начале ноября он порадовал слушателей треком-исповедью, где описал, что происходило с ним на протяжении всех этих лет творческой паузы, и вот 1 декабря вышла пластинка "Красота и Уродство". Как всегда рэпер умеет подобрать интригующие названия к своим релизам.

Что же Оксимирон интересного подготовил для меломанов, и какие первые отзывы на новый альбом "Красота и Уродство" – читайте в нашем материале.

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В общем, в альбом вошли 22 композиции. И это самый большой в карьере певца релиз! Отметим, что Окси пытался удовлетворить всю публику. И потому в альбоме нашлось место для синглов на политическую, философскую и мистическую тему.

Примечательно, что Оксимирон критикует рэп-сообщество в своих треках. По его мнению, оно "прогнило изнутри". Собственно, песня, которая наделала немало шума – "Кто убил Марка?" также посвящена именно этой теме.

Понятно, что после громкого возвращения Окси с альбомом, фаны начали делиться своими отзывами о "новом ходе" рэпера в YouTube. Удивительно, но мнения поклонников очень разошлись: одни назвали пластинку непревзойденной, другие упрекнули певца в банальности:

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  • Мы ждали этого весь день, а, точнее, 6 лет?
  • Более жизнеутверждающего текста, чем мы все умрем, нигде больше нет! Альбом – прекрасно мрачный! Очень смело и сильно❤️
  • Послушал отчасти. Мнений интересных много, но как-то все свалено в одну кучу.
  • Час качественных мурашек по всему телу ?
  • Я вообще не понимаю, в чем феномен Оксимирона? Там ничего музыкального нет в треках. Это просто рифмованная аудиокнига под бит.
  • Этот альбом будут разбирать в ближайшие 10 лет и так и не разберут до конца.
  • Это неплохой альбом, но он хуже предыдущих двух пластинок Окси.
  • Еще перед началом прослушивания я думал, что это исторический релиз. В результате чего-то не хватило.
  • Для меня это главный альбом года. Его будут слушать все независимо от качества.

Возможно, неоднозначная оценка связана именно с продолжительностью ожидания?! Тем не менее, Окси молчал не один год, и поклонники были убеждены, что его возвращение будет настоящей сенсацией.

Но все же отметим, что положительных отзывов больше, чем отрицательных. Сам Оксимирон пока ничего не комментирует, но вероятно, что господство скандального Моргенштерна на рэп-сцене теперь под угрозой, потому что у него появился мощный конкурент.

Обложку для альбома делал Борис Гребенщиков – один из главных кумиров рэпера. Впрочем, у фанатов также двоякое отношение к обложке: одни одобрили, другим же непонятный замысел.

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Фото: norimyxxxo

В записи некоторых песен участвовали Дельфин ("Чувствую"), Аигел ("Намешано"), ATL и Игла ("Грязь").

Слушайте Oxxxymiron – Красота и Уродство:

Напомним, последним и самым популярным альбомом Оксимирона был "Горгород", вышедший именно шесть лет назад. Теперь ждем "взрыв" нынешнего релиза.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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