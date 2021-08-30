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Оккупанту неудобно: российский музыкант возмутился отсутствием рейса Москва – Киев. Ему ответили

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
30 августа, 14:57
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Вася Обломов после выступления в Киеве написал в Facebook гневный пост о том, что ему неудобно перемещаться из Москвы в Киев. Пользователи соцсети ответили гостю
Российский музыкант Вася Обломов
Российский музыкант Вася Обломов / Фото: instagram.com/vasyaoblomov

Российский поэт и музыкант Вася Обломов (настоящее имя – Василий Гончаренко) выступил накануне в Киеве. Артисту понравилось в столице, а вот дорога ему не принесла такого же удовольствия.

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Решение закрыть воздушное пространство между странами и запретить прямые перелеты из России Вася назвал "тупым".

В мире нет ни одного даже слабоумного примата, который увидел бы пользу от тупого запрета прямых рейсов между Москвой и Киевом. Все как летали, так и летают, только очень неудобно, – написал Обломов в Facebook.

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В ответ на это пользователи соцсети напомнили Васе о причинах, по которым летать теперь "неудобно":

  • "У нас 7 лет война с вашей страной и десятки тысяч погибших, а вы тут досадуете и обзываетесь из-за каких-то транспортных неудобств".

Скриншот: facebook.com/oblomov.vasya

  • "Данное неудобство убрать очень просто: Россия убирает своих оккупантов из Крыма и Донбасса, а Украина отменяет запрет на прямые перелеты из Москвы в Киев. Вот видите как просто!"

Скриншот: facebook.com/oblomov.vasya

  • "Есть такие приматы! Вот он я) Спокойней спать так понимаешь, чтоб неожиданно не прилетел самолетик с зелеными человечками. В Киев, где я живу".
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Скриншот: facebook.com/oblomov.vasya

Кто такой Вася Обломов

Это российский музыкант и композитор, основатель и лидер группы "Чебоза", а также один из основателей музыкально-поэтического проекта "Господин хороший". Уроженец Ростова-на-Дону.

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Вася Обломов придерживается оппозиционных политических взглядов, в 2013-м выступил на митинге в поддержку Алексея Навального.

В начале этого года артист написал песню "Запотело мое забрало", посвященную инциденту с Маргаритой Юдиной, случившемуся на митинге за того же Навального в Петербурге.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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