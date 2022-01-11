Ольга Бузова вновь перестаралась с фотошопом: "Похожа на кореянку"

Артистка не реагирует на негатив в соцсетях и продолжает делиться фото, провоцируя новые обсуждения. Сейчас Ольга Бузова находится на горнолыжном курорте в Куршавеле и, конечно же, в Instagram звезды появляются новые снимки.
Так, телеведущая в новой публикации предложили подписчикам посчитать сколько костюмов за время отдыха она уже сменила.
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В комментариях многие отметили, что не занимаются таким бесполезным делом.
- "Конечно, делать же больше нечего"
- "Я начал считать деньги, а не костюмы, это намного приятнее"
- "Оль, давай сама уже учись считать"
Другие же подписчики обратили внимание на количество ретуши на фото и в очередной раз раскритиковали телеведущую.
Стоит отметить, сама Бузова в одном из интервью признавалась, спокойно относится к негативными комментариям и заявляла, что знает о недостатках своей внешности.
Напомним, недавно сестра Ольги Бузовой заявила, что не считает себя красивой и призналась, что всегда пользуется фильтрами.