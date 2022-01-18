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Онкология или издержки профессии? Что происходит с Андреем Малаховым и куда делись его волосы

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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18 января, 12:46
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СМИ пестрят заголовками о том, что Малахов стал плохо выглядеть и носит парик, а поклонники ведущего бьют тревогу
Андрей Малахов меняется на глазах - поклонники ведущего бьют тревогу
Андрей Малахов меняется на глазах - поклонники ведущего бьют тревогу / Фото: YouTube, instagram.com/malakhov007

Недавно звезде росТВ исполнилось 50 лет. По этому поводу мы собрали редкие архивные фото Андрея Малахова с начала его карьеры на телевидении, до сегодняшнего дня.

Тем временем в Сети обсуждают изменения во внешности ведущего. За последнее время Малахов набрал в весе, при чем его лицо, как отмечают некоторые издания, "выглядит опухшим".

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Смутило зрителей и то, что Андрей носит парик – это очевидно, если сравнить шоумена на этих фото.

Андрей Малахов изменился до неузнаваемости
Андрей Малахов изменился до неузнаваемости / Фото: instagram.com/malakhov007

Малахов болен?

Первое, с чем связывают такой вид Андрея Малахова – онкология. В комментариях по его фото подписчики спорят – болен ведущий или же это возрастные изменения.

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"Возраст, выпадают волосы", "Может стрижка не увенчалась успехом", – гадают фолловеры Малахова в Instagram.

Андрей Малахов напугал поклонников внешним видом
Андрей Малахов напугал поклонников внешним видом / Фото: instagram.com/malakhov007

Не стесняются подписчики выдвигать предположения и о химиотерапии: "Моя клиентка работает на телевидении, говорит, у него онкология...".

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Ведущего постоянно засыпают вопросами, но он их игнорирует:

  • "Андрей, что у вас с лицом и с прической постоянно? Поправились? А с волосом что?"
  • "Какой-то он не естественный"
  • "Поправился Андрей"

Скриншот: instagram.com/malakhov007

Всему виной частые укладки

Есть предположение, что Андрей Малахов использует парик потому что его волосы повреждены из-за частого воздействия средств для укладки. А звездный стилист Елена Довженко думает, что ведущий просто не успевает привести себя в порядок перед эфирами.

Создается впечатление, что известный ведущий не всегда имеет возможность пользоваться услугами стилиста и надевает парик. Предполагаю, из-за отсутствия времени перед съемкой, – цитирует Довженко КП.

Как сейчас выглядит Андрей Малахов
Как сейчас выглядит Андрей Малахов / Фото: instagram.com/malakhov007

Нервы и возраст

Примечательно, что еще осенью прошлого года (на фото ниже) внешний вид Андрея Малахова не вызывал беспокойства. Но изменения произошли очень быстро – уже в декабре, когда в Сети начали писать о парике.

Андрей Малахов осенью 2021 года
Андрей Малахов осенью 2021 года / Фото: instagram.com/malakhov007

Малахов уже 30 лет трудится на телевидении, а 2021-й год был для него не менее насыщенным. По словам телеведущего, он даже не заметил, как пролетело время.

Постоянные эфиры, съемки разных шоу, тревожная обстановка в мире – все это не могло не отразиться на публичном человеке. И хотя Андрей Малахов в свои 50 старается не отчаиваться, сохраняя позитив, выглядит он уже не так, как прежде.

Ранее известный российский продюсер пригрозил раскрыть тайны личной жизни Андрея Малахова.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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