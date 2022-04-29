Определилась с позицией? Наташа Королева вернулась в соцсети и нарушила молчание (видео)

Сестра и мама Наташи Королевой поддерживают Украину, муж Тарзан отличился пророссийскими высказываниями. Сама певица исчезла из соцсетей и избегала общения с журналистами.
Теперь Наташа Королева вновь вернулась в Stories. Исполнительница хита "Желтые тюльпаны" решила и дальше игнорировать войну в Украине, но зато показала, какое приглашение на свой сольный концерт в Кремле ей отправил путинский певец Филипп Киркоров.
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Судя по всему, у Наташи Королевой нет времени комментировать российскую агрессию, она собирается на концерт Филиппа Киркорова, который высказался в поддержку предателя Украины Виктора Медведчука.
Напомним, ранее в семье певицы произошел скандал. Мама Наташи Королевой и старшая сестра певицы уже отписались от Тарзана после его высказываний о зверствах в Буче. Сама артистках никаких комментариев не давала.
Недавно, в российских СМИ обсуждали, что Наташа Королева и Тарзан находятся на грани развода. Причиной разногласий в семье стала война в Украине.
"Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно."