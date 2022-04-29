Определилась с позицией? Наташа Королева вернулась в соцсети и нарушила молчание (видео)

Российская певица родом из Киева два месяца молчала о войне в Украине

Наташа Королева впервые за долгое время вернулась в соцсети / Фото: instagram.com/koroleva__star

Сестра и мама Наташи Королевой поддерживают Украину, муж Тарзан отличился пророссийскими высказываниями. Сама певица исчезла из соцсетей и избегала общения с журналистами.

Теперь Наташа Королева вновь вернулась в Stories. Исполнительница хита "Желтые тюльпаны" решила и дальше игнорировать войну в Украине, но зато показала, какое приглашение на свой сольный концерт в Кремле ей отправил путинский певец Филипп Киркоров.

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Судя по всему, у Наташи Королевой нет времени комментировать российскую агрессию, она собирается на концерт Филиппа Киркорова, который высказался в поддержку предателя Украины Виктора Медведчука.

Напомним, ранее в семье певицы произошел скандал. Мама Наташи Королевой и старшая сестра певицы уже отписались от Тарзана после его высказываний о зверствах в Буче. Сама артистках никаких комментариев не давала.

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Недавно, в российских СМИ обсуждали, что Наташа Королева и Тарзан находятся на грани развода. Причиной разногласий в семье стала война в Украине.