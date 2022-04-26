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Медики, полиция и растерянный Болдуин: опубликованы кадры несчастного случая на съемках фильма, где погибла украинка Хатчинс

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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26 апреля, 16:25
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В кадр попала член команды, отвечающая за обслуживание и поставку оружия для фильма
Обнародовано видео после смертельной стрельбы Алека Болдуина на съемочной площадке
Обнародовано видео после смертельной стрельбы Алека Болдуина на съемочной площадке / Фото: Коллаж: Сегодня

21 октября известный актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуза. Это произошло во время репетиции сцены с оружием на съемочной площадке фильма "Ржавчина".

Галина Хатчинс в критическом состоянии была доставлена в больницу, где позже скончалась. В феврале семья убитой подала на Алека Болдуина в суд.

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Накануне офис шерифа предоставил в открытый доступ все видеофайлы, связанные с расследованием. Ролик, опубликованный в YouTube-канале CBS, включают в себя кадры с нагрудных видеорегистраторов помощников и детективов, отчеты об инцидентах, фотографии с места преступления, отчеты об осмотрах, допросы свидетелей и т.д.

В видео также показаны лица, оказывающие первую помощь Галине Хатчинс и Джоэлу Соузе на месте съемок, а также Алек Болдуин, спрашивающий об их состоянии.

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На другом видео, снятом всего через несколько минут после стрельбы, можно увидеть Ханну Рид, которая говорит полицейским, что она оружейник фильма, и добавляет: "Или, по крайней мере, я была... Добро пожаловать в худший день в моей жизни".

Ранее "Сегодня" писали, что Алек Болдуин подал в суд против продюсеров фильма "Ржавчина" из-за смерти Галины Хатчинс.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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