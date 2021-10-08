Орбакайте умилила Сеть новым фото с Пугачевой: Какие красивые

Сейчас для Аллы Борисовны семья на первом месте. Певица не могла пропустить такое важное событие для старшей дочери Кристины Орбакайте как запуск своего парфюма. У себя в Instagram Кристина опубликовала фото с мероприятия.
Примадонна появилась на публике в черном, щеголяя элегантной шляпкой, на ее лице были черные очки. Кристина Орбакайте выбрала нежно-розовое платье.
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Поклонники поздравляли Кристину с выходом нового парфюма и отмечали, что рады видеть дочь и маму вместе.
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Алла Пугачева у себя Instagram призналась, что очень гордится дочкой. А также поделилась кадрами с мероприятия.
Я просто поражена своей дочерью. Кристина во всем уникальна, она всегда удивляет меня. И стилем, и умением одеваться. Во всем хороша — и на сцене, и в жизни. И вот теперь, пожалуйста, выпустила новый парфюм, – рассказала певица.
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