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Орбакайте умилила Сеть новым фото с Пугачевой: Какие красивые

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
8 октября, 08:38
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В Москве состоялась презентация нового парфюма Кристины Орбакайте. Светское мероприятие посетила и Алла Пугачева
Алла Пугачева посетила презентацию парфюма Кристины Орбакайте
Алла Пугачева посетила презентацию парфюма Кристины Орбакайте / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Сейчас для Аллы Борисовны семья на первом месте. Певица не могла пропустить такое важное событие для старшей дочери Кристины Орбакайте как запуск своего парфюма. У себя в Instagram Кристина опубликовала фото с мероприятия.

Примадонна появилась на публике в черном, щеголяя элегантной шляпкой, на ее лице были черные очки. Кристина Орбакайте выбрала нежно-розовое платье.

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Алла Пугачева и Кристина Орбакайте
Алла Пугачева и Кристина Орбакайте / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Поклонники поздравляли Кристину с выходом нового парфюма и отмечали, что рады видеть дочь и маму вместе.

  • "Кристина, какие же вы с мамой красивые!"
  • "Самые красивые и любимые"
  • "Супер красиво! И Кристина и Алла – красавицы"
Скриншот:Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Алла Пугачева у себя Instagram призналась, что очень гордится дочкой. А также поделилась кадрами с мероприятия.

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Я просто поражена своей дочерью. Кристина во всем уникальна, она всегда удивляет меня. И стилем, и умением одеваться. Во всем хороша — и на сцене, и в жизни. И вот теперь, пожалуйста, выпустила новый парфюм, – рассказала певица.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Нет ничего в этой жизни сильнее, чем дать жизнь. Больше всего в этой жизни трогает — это семья. Нельзя быть одинокой, нельзя никому не принадлежать, только звездам. Надо обязательно иметь семью и дать жизнь

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