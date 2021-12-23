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Орет, как коза с раком горла: Бритни Спирс показала свою распевку, но фаны не оценили

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня
23 декабря, 13:31
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Известная певица удивила поклонников своим вокалом. Многие заметили, что она поет уже не так, как раньше и сравнили ее голос с кричащей козой
Бритни Спирс удивила фанатов видео со своим вокалом
Бритни Спирс удивила фанатов видео со своим вокалом / Фото: instagram.com/britneyspears

Бритни Спирс, которая намекнула на пополнение в семье, давно не радует фанатов новым творчеством. Свой последний альбом Britney Jean она выпустила еще в 2013 году. Все это время певице было не до новых песен и клипов, потому что она жила под суровой опекой своего отца.

В ноябре суд освободил Спирс от этого, и она получила право распоряжаться своей жизнью. С тех пор фанаты ждут новостей касаемо ее творчества, но, похоже, звезда не спешит создавать новые хиты. Однако Бритни решила напомнить поклонникам силу своего голоса и записала небольшое видео c вокальной распевкой.

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Даже самые преданные фанаты заявили, что голос артистки изменился не в лучшую сторону. Также они сравнили ее исполнение с криками животных:

  • Бритни Спирс поет совсем не так, как когда-то.
  • Мы все знаем, что она умеет петь, но это звучало так, будто кто-то пытается убить кошку.
  • Звучало, как кричащая коза.
  • Да, умирающая коза с раком горла и полным ртом мокроты.
Скриншот: Instagram

Но много подписчиков певицы сказали, что все равно продолжают ее любить при любых обстоятельствах и самое главное для них – видеть ее счастливой и свободной.

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Недавно Бритни Спирс с размахом отметила 40-летие в Мексике с бойфрендом и друзьями.

Марина Григоренко
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