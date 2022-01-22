Евровидение-2022: новые логотип и слоган конкурса вызвали споры в соцсетях (голосование)

На этой неделе была представлена новая айдентика "Евровидения" в 2022 году и, как обычно, новый дизайн вызвал множество споров.
Оргкомитет презентовал новую айдентику конкурса / Фото: instagram.com/Eurovision
Пока наши читатели обсуждают, кто будет ведущим Нацотбора, организаторы главного вокального конкурса Европы дали новую пищу для разговоров. Так, оргкомитет "Евровидения" представил логотип и слоган "Евровидения".
Информация появилась на официальной странице конкурса в Инстаграм.
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Организаторы презентовали новую айдентику "Евровидения" в 2022 году / Фото: instagram.com/Eurovision
Дамы и господа, представляем "красивый" слоган и тематическое оформление #Евровидения 2022 года,
– говорится в публикации.
Слоган в этому году звучит как "Звук красоты".
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Новый слоган "Евровидения" / Фото: instagram.com/Eurovision
Уже на следующей неделе появится больше подробностей о концепции выбранной айдентики, но надо сказать, что, как и в предыдущие годы, оформление вызвало множество споров. Кто-то говорит, что в другие годы было больше креатива, кому-то не нравится шрифт, а есть и те, кто вовсе сравнил дизайн с изображением коронавируса.
Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.