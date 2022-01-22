Евровидение-2022: новые логотип и слоган конкурса вызвали споры в соцсетях (голосование)

На этой неделе была представлена новая айдентика "Евровидения" в 2022 году и, как обычно, новый дизайн вызвал множество споров.

Оргкомитет презентовал новую айдентику конкурса / Фото: instagram.com/Eurovision

Пока наши читатели обсуждают, кто будет ведущим Нацотбора, организаторы главного вокального конкурса Европы дали новую пищу для разговоров. Так, оргкомитет "Евровидения" представил логотип и слоган "Евровидения".

Информация появилась на официальной странице конкурса в Инстаграм.

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Организаторы презентовали новую айдентику "Евровидения" в 2022 году / Фото: instagram.com/Eurovision

Дамы и господа, представляем "красивый" слоган и тематическое оформление #Евровидения 2022 года,

– говорится в публикации.

Слоган в этому году звучит как "Звук красоты".

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Новый слоган "Евровидения" / Фото: instagram.com/Eurovision

Уже на следующей неделе появится больше подробностей о концепции выбранной айдентики, но надо сказать, что, как и в предыдущие годы, оформление вызвало множество споров. Кто-то говорит, что в другие годы было больше креатива, кому-то не нравится шрифт, а есть и те, кто вовсе сравнил дизайн с изображением коронавируса.

комментарии под публикацией в Инстаграм eurovision.ua

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