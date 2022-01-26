Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🗣 Нормандский формат в Париже 💥 Протест ФОПов под Радой ✈ Новые правила въезда в ЕС ⚡ Подозрение заму Кличко

У Элтона COVID-19

Сталкер Огневич

Горячий Салем

Сестра Фреймут

Песни о Киеве

Женщины Ван Дамма
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Оргии, секс с животными и много наркотиков: "зайчики" Playboy раскрыли тайны Хью Хефнера

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
26 января, 13:58
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Спустя почти 5 лет после смерти Хью Хефнера стали всплывать ужасающие подробности из его биографии. В частности о жизни в знаменитом особняке Playboy
Хью Хефнер после смерти попал в секс-скандал
Хью Хефнер после смерти попал в секс-скандал / Фото: Getty Images

Модели, жившие под одной крышей с Хефнером, после смерти знаменитого издателя решили раскрыть все грязные тайны.

О всем, что творилось за высоким забором особняка Playboy бывшие "зайчики" Хефнера рассказали в документальном сериале "Секреты Playboy".

Реклама

Шантаж и тотальный контроль

Одна из любимых моделей Хефа Холли Мэдисон призналась, что все эти годы жила под четким наблюдением издателя. Хефнер всегда контролировал всех девушек, которые жили в его особняке.

Основатель Playboy не разрешал девушкам менять внешность без его ведома, носить красную помаду и общаться с другими мужчинами. Более того, в особняке действовал комендантский час.

Хью Хефнер и Холи Мэдисон

Хеф регулярно выбирал себе несколько моделей, с которыми проводил время и давал им привилегии. Взамен издатель требовал от них участвовать в его сексуальных утехах.

Реклама

Хефнер часто устраивал оргии, перед которыми накачивал своих подопечных наркотиками. Многих накачивали психотропными препаратами насильно.

Все было механически, я просто делала то же, что и другие девушки. Было очень противно, что Хеф категорически отказывался пользоваться презервативами, – рассказала журналистам Холли Мэдисон.

Неоднократно девушки пытались покинуть злосчастный особняк, но владелец шантажировал их интимными снимками, способными разрушить любую карьеру.

Секс с животными и проституция

Как стало известно из воспоминаний моделей, случались и вопиющие инциденты. Модель Линда Лавлейс, популярная в 70-х, попала в дом Хефа не по своей воле, а путем шантажа.

Реклама

Пьяная модель приехала на вечеринку в особняк, где хозяин и его гости воспользовались ее беспомощным положением и изнасиловали.

Она была пьяна и под действием наркотиков. Вдруг из ниоткуда появляется немецкая овчарка. Они заставили ее заняться оральным сексом с немецкой овчаркой, – рассказала ужасны подробности бывшая модель ПиДжей Мастен.

Также "зайчики" были вынуждены отдавать свое тело гостям и друзьям Хефнера. Среди участников оргий в особняке было много известных голливудских звезд, среди них Арнольд Шварценеггер, Памела Андерсон с Томи Ли и Анджелина Джоли.

Хью Хефнер с "зайчиками"

На каждого "гостя" Хеф также составлял компромат, снятый скрытыми камерами в доме. Поэтому многие знаменитости никогда не раскрывали подробностей посещения.

Кроме того, очень часто основатель Playboy находился под тяжелыми наркотиками и всегда предлагал их посетителям и моедлям.

Ранее мы писали о том, что стали известны новые подробности скандала с музыкантом Мэрилином Мэнсоном.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
Кавер DZIDZIO на хит Скрябина
YouTube stars
Самые высокооплачиваемые YouTube-звезды (Forbes)
1
Mr. Beast (Джимми Дональдсон) Mr. Beast (Джимми Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджи Райан Каджи
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
1 /2
Doodle Сегодня
26 января. Урхо Кекконен. Ровно 40 лет назад ушел с поста президента самый известный политик Финляндии, остановивший холодную войну…
История дня - за минуту
Нина и Нина
Похожа внучка Нины Матвиенко на бабушку?
Больше фото
Цитата дня

Моя иммиграция в Украину была политической, поэтому эти документы было практически невозможно получить

Алексей Суханов Ведущий ток-шоу "Говорить Україна"
Алексей Суханов - гражданин Украины

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять