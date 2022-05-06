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Оружейная баронесса: Алла Пугачева будет продавать в Израиле боеприпасы

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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6 мая, 12:34
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Как сообщают росСМИ, Примадонна не сидит без дела в Израиле
Алла Пугачева регистрирует торговую марку для продажи оружия
Алла Пугачева регистрирует торговую марку для продажи оружия / Фото: instagram.com/_alla.pugacheva_

Уже больше двух месяцев Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным и детьми проживают в израильском городе Кейсария, где также живет жена Виктора Павлика. Очевидно, что звездные супруги не собираются возвращаться в путинскую Россию, так как они осуждают войну в Украине и рашистов, поддерживающих кровопролитие.

Более того, Максим Галкин уже нашел себе новую работу – юморист запланировал большой концертный тур по всей стране. А вот Примадонна решила заняться новым делом. Как пишет Telegram-канал Mash , артистка занимается регистрацией нового бренда под названием "Примадонна". Торговая марка будет зарегистрирована в России. Но продажа и производство, скорее всего, будет происходить там, где живет певица.

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Отмечается, что наносить этикетку Пугачевой можно будет на разнообразную продукцию. В частности, на косметику, 3D-очки, товары для беременных и даже оружие и боеприпасы.

Следует добавить, что это не первый бренд Аллы Борисовны. У артистки уже есть именной товарный знак – Alla Pugachova под которым продается одежда, обувь, женские сумочки.

Напомним, Максим Галкин одним из первых осудил войну в Украине и действия российских властей. Из-за этого 45-летний шоумен потерял ряд контрактов.

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В апреле Максим Галкин опубликовал видеообращение, в котором упомянул преступления России – взрывы в Одессе, зверства в Буче, малайзийский "Боинг".

На днях также появилась информация, что самая популярная пара российского шоубиза планирует продавать свой роскошный замок в селе Грязь.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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