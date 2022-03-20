Оскароносный актер Хавьер Бардем вышел на митинг против российской военной агрессии

Весь мир продолжает поддерживать Украину. Ежедневно в разных уголках мира люди выходят на митинги против российской агрессии. Поддерживают украинский народ и звезды, например, Бенедикт Камбербэтч и певица Шер предложили беженцам обосноваться в их домах.
На протесты в Испании вышел и оскароносный испанский актер Хавьер Бардем, известный по фильма "Вики Кристина Барселона" и "Призраки Гойи".
Вместе сотнями испанцев и неравнодушных людей актер вышел на улицы Мадрида к стенам российского посольства, чтобы высказать свою позицию против войны в Украине.
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Я сейчас здесь, чтобы продемонстрировать свое осуждение военных действий российской федерации против Украины, – заявил Бардем.
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Больше о тех, кто поддержал Украину, сражающуюся с рашистами, вы можете прочесть далее.
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Несмотря ни на что, мы верим в наших защитников и скорую победу над рашизмом. Все будет Украина!
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