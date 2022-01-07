От "Оскара" до "Золотой малины": что разрушило карьеру 58-летнего Николаса Кейджа

Звезде голливудских экшенов 7 января исполняется 58 лет. В честь дня рождения актера вспоминаем самые значимые моменты из его кинокарьеры

Николас Кейдж / Фото: Getty Images

В день рождения Николаса Кейджа его поклонников ждало радостное известие – 27-летняя супруга актера беременна.

Как известно, актер родился в знаменитой киносемье Коппола, но Николас решил своими силами заслужить известность без участия звездных родственников.

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За все время Кейдж снялся в боле, чем 100 кинофильмах и даже попробовал себя в роли режиссера, сняв картину "Сонни". Однако, не все работы артиста были успешными.

Мировая известность, а вместе с ней и первая премия "Оскар" пришли за роль пьяницы в фильме "Покидая Лас-Вегас". Многие зрители до сих пор считают, что этот образ был самым успешным в карьере голливудского актера.

"Покидая Лас-Вегас" – видео

После успеха 1995 года Кейдж старался держать на уровне. Достаточно успешными критики называют роли Николаса в фильмах "Воспитывая Аризону" и "Дикие сердцем".

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Еще одной удачной работой Кейджа называют фильм "Адаптация", в котором голливудский актер смог воплотить образ сразу двух персонажей – братьев-близнецов Чарли и Дональда Кауфманов.

Спад карьеры Николаса Кейджа

Как бы Николас Кейдж не старался держаться на плаву, все же актер попал на крючок сомнительных экшенов. Последующие фильмы не пришлись по душе поклонникам, а многие из них даже не запомнились зрителю.

Свою первую антинаграду "Золотая малина" за худшую мужскую роль Николас Кейдж получил за главную роль в фильме "Плетеный человек". Глядя на игру Кейджа в этом фильме, фанаты и критики начали сомневаться в таланте актера – Николас настолько переигрывал в кадре, что порой это выглядело смешно.

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"Плетеный человек" – видео

Жажда сыграть супергероя привела знаменитость к роли в фильме "Призрачный гонщик", которая стала чуть ли не худшей в его карьере. Здесь актер снова не справился с эмоциями и снова разочаровал зрителей.

Чудом фильм получил продолжение, которое провалилось с таким же треском. За роль гонщика Джони Блэйза Кейдж удостоился двух премий "Золотая малина".

"Призрачный гонщик" – видео

Скандалы с Николасом Кейджем

Следом за неудачами в актерской карьере последовали и другие проблемы в жизни Кейджа. По информации некоторых инсайдеров, у голливудской знаменитости были серьезные проблемы с налоговой.

В свое время Кейдж любил жить, не отказывая себе ни в чем, но деньги имеют свойство заканчиваться. К слову, многие считают, что именно из-за проблем с финансами Кейдж снимался в странных картинах.

Кроме того, есть подозрения, что у актера бывают проблемы с алкоголем. Однажды его выгнали из престижного ресторана в Лас-Вегасе так как приняли за бомжа.

Еще один скандал случился с бывшей супругой Кейджа – Эрикой Койке. Актер подал на развод через 4 дня после свадьбы с визажисткой. Бывшая жена Кейджа прокомментировала странный поступок актера.