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Отца Бритни Спирс будут судить из-за слежки за дочерью

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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21 января, 10:08
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Бритни Спирс избавилась от опеки 13-летней опеки отца, а Джейми Спирса теперь ждут новые судебные разбирательства
Отца Бритни Спирс будут судить
Отца Бритни Спирс будут судить / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее уже сообщалось, что у Джейми Спирса был доступ к телефону дочери и он записывал разговоры из ее спальни. Теперь отцу Бритни придется ответить за тайную слежку за дочерью и растрату ее денег. Об этом пишет Deadline.

Во время своего опекунства мистер Спирс использовал свою роль, чтобы обогатить себя и тех, кто ему близок. Он часто делал это за счет и вопреки интересам дочери, активы, благополучие и интересы которой он должен защищать, – заявил бывший агент ФБР, нанятый адвокатом певицы.

Бритни Спирс избавилась от опеки отца
Бритни Спирс избавилась от опеки отца / Фото: Getty Images

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По информации СМИ, Джейми Спирс нанимал охранную фирму Black Box для незаконной слежки за дочерью.

Также отмечается, что отец певицы потратил на свое кулинарное шоу 6,3 миллиона долларов из денег Бритни.

Судебное заседание назначено на 27 июля.

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Что произошло с Бритни Спирс?

Бритни Спирс с 2008 года находилась под полным контролем своего отца, который входил в число 10 ее опекунов. Певица не могла свободно заниматься карьерой, распоряжаться своими же финансами, а также заводить детей. Для этого ей устанавливали внутриматочную спираль, а также заставляли принимать литий.

За опекунство отец Бритни получал годовое пособие. Поклонники певицы уверены, что Джейми Спирс просто использовал свою дочь и грабил ее, прикрываясь заботой.

Впервые Бритни выступила на суде против своего отца в июле этого года. Тогда она и рассказала ужасающие факты об опекунстве и тотальном контроле.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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