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Отца Бритни Спирс могут посадить в тюрьму за слежку – СМИ

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
27 сентября, 16:49
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Джейми Спирс мог контролировать Бритни – у него был доступ к телефону дочери, а соответственно к ее мессенджерам, соцсетям и фотографиям
Отец Бритни Спирс подслушивал дочь и следил за ее переписками - СМИ
Отец Бритни Спирс подслушивал дочь и следил за ее переписками - СМИ / Фото: Коллаж: Сегодня

Несмотря на то, что Бритни Спирс может избавиться от опеки отца уже этой осенью, пока что он полностью контролирует певицу.

Стало известно, что Джейми Спирс тайно следил за общением дочери и записывал разговоры из ее спальни. Об этом рассказал бывший сотрудник охранной фирмы Black Box Securit Алекс Власов в фильме Controlling Britney Spears, пишет The New York Times.

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По его словам, однажды он поставил функцию родительского контроля на мобильный телефон Бритни Спирс, по просьбе отца звезды. Через iCloud охранная фирма получила доступ к телефону Бритни без ее ведома.

Таким образом они могли читать ее переписки (в том числе, с адвокатом), мониторить соцсети и т.д.

Мой босс Идан подошел ко мне и спросил: "Есть ли какие-либо услуги мониторинга для iPhone, о которых вы знаете?". Я спросил, что он имеет в виду, а он такой: "Ну, родительский контроль. Есть ли способ установить родительский контроль на iPhone?". Идан сказал, что суд знает об этом. И якобы адвокат Бритни тоже. Что это для ее безопасности и защиты", — рассказал Власов.

Слежка в США карается законом, так что если факт того, что Джейми Спирс удаленно "влез" в телефон дочери и следил за ней смогут подтвердить свидетели, опекун артистки отправится за решетку.

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Кроме того, по словам Власова, бойфренды Бритни Спирс должны были подписать строгие соглашения о неразглашении. Так, Сэм Асгари, который сейчас является женихом певицы, не имел права публиковать в социальных сетях сообщения о Бритни без предварительного письменного разрешения ее отца.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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