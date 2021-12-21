Отец Бритни Спирс хочет, чтобы дочь оплатила услуги его адвокатов в суде

Американская певица в течение 13 лет находилась под опекой отца и не могла распоряжаться своей жизнью. В октябре Бритни получила долгожданную свободу

Отец Бритни Спирс обратился к певице с неожиданной просьбой / Фото: Коллаж: Сегодня

Бритни Спирс сейчас занята организацией своей свадьбы с Сэмом Асгари и о родственниках ничего не хочет слышать, но отец певицы не дает о себе забыть. Джеми Спирс хочет, чтобы дочь оплатила услуги его адвокатов в суде. По словам отца певицы, это в ее же интересах. Об этом пишет People.

Своевременная оплата гонораров Джейми адвокатам необходима для того, чтобы опекунство могло быть ликвидировано быстро и эффективно, чтобы Бритни могла контролировать свою жизнь так, как она и Джейми желают

Отец Бритни Спирс прокомментировал решение суда / Фото: Getty Images, Скриншот из YouTube

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Адвокат певицы уже успел отреагировать на просьбу отца Бритни.

Опекунство было прекращено, и мистер Спирс был с позором отстранен от должности. В сложившихся обстоятельствах его ходатайство не только юридически необоснованно, но и просто отвратительно. Бритни давала показания о боли, которую причинил ей отец, и это только усиливает ее. Это не то, что делает отец, который любит свою дочь

Что произошло с Бритни Спирс?

Бритни Спирс с 2008 года находилась под полным контролем своего отца, который входил в число 10 ее опекунов. Певица не могла свободно заниматься карьерой, распоряжаться своими же финансами, а также заводить детей. Для этого ей устанавливали внутриматочную спираль, а также заставляли принимать литий.

За опекунство отец Бритни получал годовое пособие. Поклонники певицы уверены, что Джейми Спирс просто использовал свою дочь и грабил ее, прикрываясь заботой.

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Впервые Бритни выступила на суде против своего отца в июле этого года. Тогда она и рассказала ужасающие факты об опекунстве и тотальном контроле.