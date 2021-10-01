Отец Бритни Спирс назвал решение суда ошибкой и намерен дальше заботиться о дочери

Адвокат Спирса Вивиан Торин заявила, что его клиент разочарован решением суда. Джейми считает, что всегда действовал в интересах дочери. Об этом пишет People.
Все началось с того, когда она добровольно согласилась на его опеку. Она заключалась в помощи в возрождении ее карьеры и восстановлении отношений с детьми. Все, кто когда-либо пытался помочь члену семьи с психическими проблемами, могут оценить, сколько ежедневных забот и работы требует такая помощь, – сказала адвокат.
Обвинения адвоката Бритни Спирс Вивиан назвал необоснованными. Они лишь вредили репутации отцу певицы и настраивали против него общественность.
Эти факты делают итоги слушаний еще более разочаровывающими и, откровенно говоря, означают для Бритни только потери. При всем уважении суд ошибся, отстранив мистера Спирса от опекунства и поставив на его место незнакомца, который будет управлять всем имуществом Бритни, – заявила Вивиан.
Адвокат обратила внимание, что Джейми Спирс сам предложил отказаться от опеки над дочерью.
Несмотря на отстранение, мистер Спирс продолжит заботиться о благополучии и интересах своей дочери и добросовестно работать над позитивным разрешением всех разногласий, – подытожила адвокат отца певицы.
Что произошло с Бритни Спирс?
Бритни Спирс с 2008 года находилась под полным контролем своего отца, который входил в число 10 ее опекунов. Певица не могла свободно заниматься карьерой, распоряжаться своими же финансами, а также заводить детей. Для этого ей устанавливали внутриматочную спираль, а также заставляли принимать литий.
За опекунство отец Бритни получал годовое пособие. Поклонники певицы уверены, что Джейми Спирс просто использовал свою дочь и грабил ее, прикрываясь заботой.
Впервые Бритни выступила на суде против своего отца в июле этого года. Тогда она и рассказала ужасающие факты об опекунстве и тотальном контроле.
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