Отец Бритни Спирс отказался быть ее опекуном

39-летняя поп-певица с 2008 года находится под полным контролем своего отца. Звезда не может распоряжаться своими же деньгами и даже заводить детей без разрешения отца

Отец Бритни Спирс собирается отказываться от опекунства дочери / Фото: Getty Images

Спустя 13 лет Бритни Спирс может наконец-то избавиться от опеки отца Джейми Спирса. Как пишет TMZ, отец певицы согласен отказаться от прав опеки над дочерью. Соответствующие документы для суда уже готовятся.

Реклама

Причиной, почему отец певицы готов отступить стали, по его мнению, безосновательные нападки со стороны общественности после выступления Бритни в суде. Джейми Спирс считает, что публичное противостояние с дочерью не соответствует его интересам.

Певица находилась под опекой отца 13 лет / Фото: Getty Images, instagram.com/britneyspears

Отец певицы готов работать с судом и новым адвокатом дочери, чтобы передать права новому опекуну.

При это отмечается, что Джейми Спирс уверяет, что никогда не заставлял Бритни делать что-либо против воли, в том числе выступать на сцене.

Почему Бритни Спирс борется за свободу?

Реклама

Бритни Спирс с 2008 года находится под полным контролем своего отца, который входит в число 10 ее опекунов. Певица не может свободно заниматься карьерой, распоряжаться своими же деньгами, заводить детей. Для этого звезде устанавливали внутриматочную спираль, а также заставляли принимать литий.

В свою очередь за опекунство отец Бритни получает годовое пособие. Поклонники певицы уверены, что Джейми Спирс просто использует свою дочь и "грабит" ее, прикрываясь заботой.

Детальнее о жизни Бритни Спирс и борьбе за свободу – узнайте в этом видео:

Узнайте другие новости на тему: