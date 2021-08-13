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Отец Бритни Спирс отказался быть ее опекуном

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
13 августа, 08:17
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39-летняя поп-певица с 2008 года находится под полным контролем своего отца. Звезда не может распоряжаться своими же деньгами и даже заводить детей без разрешения отца
Отец Бритни Спирс собирается отказываться от опекунства дочери
Отец Бритни Спирс собирается отказываться от опекунства дочери / Фото: Getty Images

Спустя 13 лет Бритни Спирс может наконец-то избавиться от опеки отца Джейми Спирса. Как пишет TMZ, отец певицы согласен отказаться от прав опеки над дочерью. Соответствующие документы для суда уже готовятся.

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Причиной, почему отец певицы готов отступить стали, по его мнению, безосновательные нападки со стороны общественности после выступления Бритни в суде. Джейми Спирс считает, что публичное противостояние с дочерью не соответствует его интересам.

Певица находилась под опекой отца 13 лет
Певица находилась под опекой отца 13 лет / Фото: Getty Images, instagram.com/britneyspears

Отец певицы готов работать с судом и новым адвокатом дочери, чтобы передать права новому опекуну.

При это отмечается, что Джейми Спирс уверяет, что никогда не заставлял Бритни делать что-либо против воли, в том числе выступать на сцене.

Почему Бритни Спирс борется за свободу?

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Бритни Спирс с 2008 года находится под полным контролем своего отца, который входит в число 10 ее опекунов. Певица не может свободно заниматься карьерой, распоряжаться своими же деньгами, заводить детей. Для этого звезде устанавливали внутриматочную спираль, а также заставляли принимать литий.

В свою очередь за опекунство отец Бритни получает годовое пособие. Поклонники певицы уверены, что Джейми Спирс просто использует свою дочь и "грабит" ее, прикрываясь заботой.

Детальнее о жизни Бритни Спирс и борьбе за свободу – узнайте в этом видео:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Цитата дня

Я сравниваю себя не с девочками из глубинок, которым, конечно, было тяжелее, это очевидно. Я смотрю на мультимиллионеров, которые тоже чьи-то сыновья и дочери. И по сравнению с ними, я боролась за все сама, я всего добилась сама. И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но свое бы я забрала.

Ксения Собчак журналист, ведущая
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